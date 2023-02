Mads Peter Veiby har solgt underskudsramt forretning

NORDJYLLAND:Selskabet har kostet ham dyrt.

- Jeg har virkelig tabt mange penge på det her. Det er jeg selvfølgelig meget ulykkelig over, sagde Mads Peter Veiby tidligere på året til Nordjyske.

Nu har den nordjyske storinvestor solgt sin ejerandel i firmaet ParkPark, der står bag parkeringsapp'en af samme navn.

Det fortæller han i et opslag på LinkedIn.

De nye ejere er et firma med erfaring fra branchen. De står nemlig bag Cartime - en anden app til betalingsparkering. Det drejer sig om selskabet CarTime Technologies A/S.

- Jeg er rigtig glad for, at PARKPARK er kommet i gode hænder. CarTime har nogle ambitiøse vækstplaner for selskabet, og et stærkt set-up til at føre potentialet ud i livet. Det vil jeg med glæde følge fra sidelinjen, skriver Veiby i sit LinkedIn-opslag.

Mads Peter Veiby har indtil nu ejet 50 procent af ParkPark.

Nordjyske har fredag været i kontakt med Mads Peter Veiby. I en sms fortæller han, at han nu er helt ude af selskabet, som han og makkeren Per Moesgaard stiftede sammen i 2013.

Også Per Moesgaard, der ejede den anden halvdel af selskabet, er ude.

Til gengæld fortsætter store dele af medarbejderstaben, skriver Veiby på LinkedIn. Det samme gør den nuværende direktør i ParkPark, Michael Buch.

ParkPark har tre år i træk fremvist regnskaber med store milliontab. I alt har selskabet tabt 26 millioner kroner, siden det blev stiftet i 2013.

De store tab i ParkPark skyldes især corona-epidemien. Antallet af kunder, der benyttede parkeringsappen, var helt i bund, i de to år pandemien varede. Derudover har det kostet dyrt at vedligeholde og udvikle nye it-systemer.

I seneste årsregnskab havde selskabet en negativ egenkapital på 17 millioner kroner, og revisor udtrykte bekymring for virksomhedens fortsatte drift.

Mads Peter Veiby understregede tidligere i januar over for Nordjyske, at virksomhedens overlevelse bestemt ikke var i fare. Men at der var behov for en kapitalindsprøjtning på en-to millioner kroner.

- Vi forventer, at selskabskapitalen kan reetableres via positive resultater de kommende år, lød det dengang fra Mads Peter Veiby.