Mads Peter Veiby solgte selskab med milliontab - nu er det gået konkurs

AALBORG:Den nordjyske mangemillionær Mads Peter Veiby og hans kompagnon Per Moesgaard måtte tidligere på året sælge deres tabsramte parkeringsapp ParkPark.

Nu er selskaberne bag gået konkurs. Det viser en registrering i Statstidende.

Mads Peter Veiby og hans medejer sendte tilbage i februar begge selskaber bag ParkPark i rekonstruktion. Det skete efter en årrække med store milliontab.

I forbindelse med rekonstruktionen lykkedes det ejerne at afhænde aktiviteterne i ParkPark til konkurrenten CarTime Technologies. Den nye ejer har videreført driften i et nyoprettet selskab, mens de to gamle selskaber nu er taget under konkursbehandling.

Hvor meget kreditorerne i de to selskaber taber på konkursen, er uvist. Der var gæld til blandt andet Jyske Bank for over 8 millioner kroner.

Revisor dumpede regnskab

Mads Peter Veiby har selv udtalt, at han har ”tabt virkelig mange penge” på ParkPark, der siden begyndelsen i 2013 har haft et samlet underskud på 26 millioner kroner.

Egenkapitalen i ParkPark var negativ med 17 millioner kroner, og i det seneste årsregnskab kom selskabets revisor med en såkaldt afkræftende konklusion. Med andre ord dumpede han regnskabet.

- På nuværende tidspunkt er likviditeten ikke sikret for det kommende år, og ud fra de foreliggende oplysninger er det vores vurdering, at det ikke er realistisk at fremskaffe tilstrækkelig finansiering. Årsregnskabet burde i overensstemmelse med årsregnskabsloven ikke have været udarbejdet under hensyntagen til fortsat drift, skrev revisoren.

Mads Peter Veiby, der har skabt sig en formue på først teleselskabet M1 og siden onlinecasinoet Spilnu.dk, ejede forud for konkursen 33-50 procent af parkeringstjenesten.

ParkPark er en app, der kan benyttes på en række p-pladser til at betale for parkering. Selskabet tjener penge på gebyrer, når bilister benytter appen.

I forbindelse med salget til CarTime Technologies fortsatte store dele af den hidtidige medarbejderstab, heriblandt direktør Michael Buch.