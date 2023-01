Mads, Trine og Thomas drømmer stort og har gode råd til din økonomi

VRÅ:De smiler stort, de tre stiftere af DitFinanshus, Trine Rubæk, Mads Sørensen og Thomas Houen, da de tager imod i deres lokaler, der noget utraditionelt er placeret i Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.

Firmaet har godt et år på bagen, og det går godt. Det er de nu så sikre på, at de godt vil fortælle mere om det.

Beliggenheden er valgt, da Mads tænkte, at hvis han helt selv kunne vælge, og det har man jo mulighed for som selvstændig, så skulle det være i Idrætscenter Vendsyssel. Han har bl.a. spillet fodbold i Vrå. Og Thomas kommer fra Vrå. Så stedet var oplagt.

- Det er et sted, hvor der kommer mange mennesker, og der er liv hele tiden. Der er en god energi her, siger Thomas.

- Vi har jo 20 kolleger her, og der er et godt fællesskab, tilføjer Trine med henvisning til de ansatte i idrætscentret.

Med beliggenheden i Idrætscenter Vendsyssel skal der også være plads til at røre sig lidt ... og det bliver der med en gang bordfodbold. Foto: Kim Dahl Hansen

Lokalerne, der ligger på førstesalen i centret, dækker over et kontorlokale - det såkaldte "maskinrum", et stort mødelokale med udsigt over fodboldbaner og mulighed for en gang bordfodbold samt et mindre møderum. Dertil har DitFinanshus også et lokale hos Lars Kjærgaard på Magnesholm vest for Hjørring og planlægger inden længe at slå dørene op i Aalborg.

De tre stiftere

Trine og Mads er gift og boede i København, men så blev Trine opsagt som chef for pensionsområdet i det pengeinstitut, hvor hun havde det overordnede ansvar for tre lande. Det skete, fordi pengeinstituttet valgte at frasælge de danske filialer.

- Når sådan noget sker, er det en god mulighed for at stoppe op og tænke. Jeg havde rejst rigtig meget og arbejdet rigtig meget, men da jeg blev opsagt, var det børnene, der holdt mig i hånden om aftenen. Det fik mig til at tænke, at jeg gerne ville prioritere anderledes i mit fremtidige job og have frihed til selv at vælge, hvad jeg skulle lave, og være tro mod mine værdier, fortæller Trine.

Derfor besluttede Trine og Mads at rykke teltpælene op og flytte hjem til Vendsyssel - Trine kommer fra Løkken og Mads fra Hjørring. Og sammen med Thomas har de så skabt DitFinanshus, hvor de tilbyder uvildig rådgivning til private og erhverv. Og selv bestemmer arbejdstiden og hvilke værdier, firmaet bygger på.

Trine Rubæk, der har 17 års erfaring indenfor den finansielle sektor, er specialisten indenfor kreditgivning, formidling, forretningsudvikling, pension og formueoptimering. Foto: Kim Dahl Hansen

Et uvildigt finanshus

De tre har hver deres kompetencer. Og de er uvildige, hvilket de lægger stor vægt på. De ser en tendens i, at flere og flere søger uvildig rådgivning udenfor pengeinstitutterne.

- Kunderne vil ikke bare være et nummer. De vil have nogen, de kan ringe til, og hvor rådgiveren også selv ringer til dem, uddyber Trine.

Da de alle har en fortid hos pengeinstitutter, ved de, hvad de taler om. For rådgivere i et pengeinstitut får ofte opsat mål for, hvor meget de skal omsætte for, og hvor mange forsikringer de skal sælge osv. Og det er ikke altid, at kunderne er opmærksomme på det.

De giver et eksempel på en kunde, der ikke kunne forstå, at hans pensionsopsparing ikke rigtig voksede, selvom han indbetalte 40.000 kr. om året. Det viste sig, at de 33.000 kr. gik til forsikringer, så forklaringen lå ligefor. Her byttede man forsikringerne ud med nogle, der faktisk var en smule bedre, og hvor prisen kun var 12.000 kr. Og så var der mere til pensionen.

- En af vores værdier er, at vi skal være transparente og ordentlige. Det vi tjener, er det, vi får af kunden, påpeger Trine og afviser, at de bliver betalt af f.eks. pensionsselskaber for at henvise kunder.

Mads Sørensen har mere end 18 års erfaring indenfor branchen og er specialist indenfor investering, formuerådgivning, coaching og formidling. Senest var han formuecenterchef for region Sjælland i et pengeinstitut. Foto: Kim Dahl Hansen

De tre har i kraft af deres fortid et stort netværk, som de trækker på og henviser til, hvis de ikke selv har kompetencerne. Og de vægter højt at have et godt forhold til pengeinstitutterne.

- Bankerne er ikke vores konkurrenter. Vi ser dem som samarbejdspartnere. De er vigtige medspillere, forklarer Trine.

Glade medarbejdere

Et andet eksempel på det, DitFinanshus tilbyder, er en gennemgang af økonomien for en virksomheds ansatte, hvis de ønsker det. For mange virksomheder vil gerne gøre noget for deres medarbejdere og tilbyde det som et personalegode.

- Ved det første møde får vi et indblik i kundens behov og ønsker og kigger på materialet, og så ser vi på, om det er noget, vi skal køre videre med. Vi siger også, hvis vi ikke kan tilføre nogen værdi for kunden, forklarer Thomas.

Thomas Houen har mere end 22 års erfaring indenfor den finansielle sektor og var senest erhvervsdirektør i et pengeinstitut. Han er specialisten i virksomhedsrådgivning, kreditgivning til erhverv, forretningsudvikling og strategisk overblik. Foto: Kim Dahl Hansen

Hvis man ønsker hjælp fra Trine, Mads eller Thomas, så koster det første møde ikke noget, derefter tager de 1500 kr. i timen.

- Vi ser kundens økonomi som et puslespil, hvis vi justerer på en brik, så er det vigtigt, at vi også justerer de andre brikker - ellers passer de ikke sammen, påpeger Mads.

I løbet af det første år har firmaet haft cirka 250 kunder igennem. Cirka 90 pct. er erhverv og 10 pct. private.

Til erhvervslivet tilbyder DitFinanshus rådgivning omkring virksomhedens økonomi, at skabe et overblik over de ressourcer, drømme og mål, som berører virksomheden. Derudover kan DitFinanshus f.eks. hjælpe med at få en finansiering igennem via et pengeinstitut eller en ekstern investor.

En paraplyorganisation

I hovedstaden findes der flere lignende rådgivningsfirmaer, mens der er færre i denne ende af landet. Faktisk er DitFinanshus det eneste nord for fjorden, der er godkendt af Finanstilsynet. Mange af firmaerne er en-mands, og det ser de tre en mulighed i.

- Man må godt drømme stort, og vi drømmer om at blive Danmarks førende indenfor uvildig rådgivning. Ligesom at lave en paraply for uvildige rådgivere over hele landet, en slags paraplyorganisation, siger Trine, der afslører, at flere allerede har rettet henvendelse.

Gode råd

Ifølge de tre, er det mere sikkert at investere i obligationer lige nu, hvor aktiemarkedet er så usikkert. Der findes obligationer, der giver gode afkast, og skulle man have virksomhedsobligationer i et firma, der går konkurs, så mister man ikke alt, som hvis det var aktier.

Hvis du lægger dine kreditforeningslån om, så kig på løbetiden. Hvis du vælger 30-årige lån hver gang, får du ikke noget overskud. Se om ikke du kan afkorte løbetiden i stedet, selvom det måske koster lidt mere pr. måned.

Hvis du nærmer dig pensionsalderen, så undgå at investere din pensionsopsparing med for høj risiko.

Få en second opinion, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er blevet rådgivet til dit eget bedste.