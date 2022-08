Mærsk løfter overskuddet og nærmer sig egen danmarksrekord

A.P. Møller-Mærsk løfter sit overskud for årets første seks måneder til 113 milliarder kroner.

Det viser selskabets halvårsregnskab onsdag morgen.

Selskabet fortsætter dermed den kurs, det har sejlet efter de seneste år, hvor tårnhøje fragtrater har været medvirkende til flere rekordregnskaber i træk.

Med overskuddet nærmer rederigiganten sig allerede den danmarksrekord, som det lavede sidste år.

Forskellen er blot, at man næsten har overgået det årlige overskud på 117,5 milliarder fra sidste år efter kun seks måneder.

Mærsk har desuden omsat for knap 300 milliarder kroner i perioden. For andet kvartal alene lyder omsætningen på lige over 158 milliarder.

Administrerende direktør i Mærsk Søren Skou er da også tydeligt tilfreds med resultaterne for årets første seks måneder. Det siger han i en kommentar til regnskabet.

- De særdeles gode resultater fortsatte i andet kvartal, hvilket betyder, at vi for 15. kvartal i træk leverer en forbedret indtjening sammenlignet med samme kvartal året før, siger han.

- Vi er godt tilfredse med fremgangen, som går på tværs af forretningen, og som afspejler den store indsats alle i teamet lægger i at transformere.

Allerede tirsdag var Mærsk ude med en opjustering for årets driftsresultat, som man forventer lander på 270 milliarder kroner. Det er 50 milliarder mere, end man har vurderet senest.

I den forbindelse skrev selskabet, at udfordringerne i de globale forsyningskæder og dermed også de højere fragtrater har varet længere end tidligere antaget, og at det er med til at få selskabet til at opjustere.

Sidst på året forventer Mærsk en gradvis normalisering af det ekstraordinære marked. Det har man indregnet i forventninger.

Men ender antagelsen med ikke at holde stik, så skal man formentlig regne med endnu en opjustering, inden året er omme. Sådan lød vurderingen fra Mikkel Emil Jensen, der er aktieanalytiker hos Sydbank, tirsdag.

/ritzau/