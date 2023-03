Makkerpar sælger virksomhed i kæmpehandel: - Vi har chokeret lidt

NIBE:De sælger et produkt, der er efterspurgt i hele Europa. De har på to år næsten femdoblet indtjeningen.

Deres virksomhed vokser så hurtigt, at potentielle købere nærmest har stået i kø.

Og nu kunne Mads Hougaard og Steen Fristrup ikke længere holde dem væk.

Det nordjyske makkerpar har netop solgt deres syv år gamle virksomhed for over 100 millioner kroner. Det drejer sig om Nibe-virksomheden ThermoNova, der de senere år har haft stor succes med at sælge store varmepumper.

Nu har de to ejere, Mads Hougaard og Steen Fristrup, solgt 51 procent af virksomheden til børsnoterede Solar A/S. I en handel, som værdisætter ThermoNova til i omegnen af 300 millioner kroner.

- Jeg har altid troet på, at vores varmepumpe skulle blive stor. Det har jeg aldrig tvivlet på. Men at vi skulle stå her nu og blive katapulteret ud i Europa, havde jeg ikke regnet med, siger adm. direktør Mads Hougaard.

En særlig varmepumpe

ThermoNova producerer ikke varmepumper til hr. og fru Jensen, men til industrielt brug. Kunderne er produktions- og logistikvirksomheder, landbrug, boligforeninger og mindre varmeværker.

Det særlige ved ThermoNova er, at firmaet har udviklet en ny og anderledes type modulopbygget varmepumpe, der kan skaleres efter behov.

Samtidig bruger den et naturligt kølemiddel, propan, som alle varmepumper på et tidspunkt skal over på.

- Vi har bare været forud for vores tid, siger Mads Hougaard.

Transporten af ThermoNovas varmepumper foregår med lastbil. De løftes af med kran. Privatfoto

I seneste regnskabsår havde ThermoNova et driftsresultat på 19 millioner kroner. Set i det lys burde Nibe-virksomheden med dens blot 15 ansatte ikke være 300 millioner kroner værd.

En "chokerende" pris

Men Solar har betalt gode penge for potentialet i virksomheden, lyder det. Og Mads Hougaard indrømmer gerne, at værdiansættelsen har vakt opsigt.

- Vi har chokeret branchen for køb og salg af virksomheder lidt. Til nogle møder har vi siddet med folk, som nærmest tabte underkæben, når vi fortalte, hvad ThermoNova skulle koste. De troede, de hørte forkert, siger han.

Hele salgsprocessen har ejerne bag ThermoNova og virksomhedens supply chain director, Tore Mogensen, kørt selv med hjælp fra en advokat og en finansiel rådgiver. Og de skulle ikke ud at opsøge køberne. Køberne kom til dem.

En håndfuld interesserede var med i puljen, men valget faldt på Solar, fordi det ifølge Mads Hougaard var det klart bedste match.

- Solar er i fem europæiske lande og har tårnhøje ambitioner. Så dette åbner nogle helt nye døre for os. Det er et fantastisk springbræt for en mindre virksomhed som vores, siger han.

ThermoNova producerer varmepumper til industrielt brug. Effekten er 110 kW, hvilket er nok til at opvarme 10-12 husstande. Varmepumperne kan seriekobles for højere effekt. Foto: Martél Andersen

Nye medarbejdere på vej

Helt konkret betaler Solar her og nu 164 millioner kroner for 51 procent af ThermoNova. Derudover er der aftalt en variabel betaling på op til 10 millioner kroner ekstra.

- Men vi får ikke alle pengene i hånden, siger Mads Hougaard.

Den nye ejer, Solar, har afdelinger i fem lande, Danmark, Norge, Sverige, Holland og Polen, og en årlig omsætning på næsten 14 milliarder kroner. Det er således en gigant, der nu sætter sig på aktiemajoriteten i ThermoNova.

ThermoNova har afdelinger på tre adresser i Nibe-området, flytter snart i et nyt lejemål i Aars med tre gange så meget plads og mulighed for at lave en produktionslinje i storskala.

I første omgang skal der ansættes 10 nye medarbejdere, heriblandt specialarbejdere, forskellige håndværkere, elektrikere, vvs-teknikere, en værkfører og en indkøber.

Mads Hougaard og Steen Fristrup fortsætter i den daglige ledelse, mens Solar besætter halvdelen af posterne i virksomhedens bestyrelse.