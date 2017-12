MAN vil montere motorer i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: MAN Diesel & Turbo samler nu hele produktionen af de nye high-speed motorer i Frederikshavn.

Det sker umiddelbart efter nytår.

Hidtil har arbejdet med motorerne været håndteret i Tyskland, men testene er sket hos MAN Diesel & Turbos forsknings- og udviklingscenter i Frederikshavn

Det er det, der nu ændres ved.

- Hele produktionen af motoren vil ske i Frederikshavn. Prøverne er gået godt, og vi forventer, at salget vil nå op på et trecifret antal fra 2019, siger CSO og medlem af MAN Diesel & Turbos øverste ledelsesgruppe, Wayne Jones, i et interview med ShippingWatch.

Det er forventningen, at monteringen af den nye motor vil skabe mellem 30 og 100 arbejdspladser i Frederikshavn.

Og beslutningen betyder, at der nu igen skal gang i motorproduktion i Frederikshavn efter fire års pause.

Motorerne retter sig mod slæbebåde, offshore og flådefartøjer.