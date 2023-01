Intern strid får stifter til at sælge livsværk

AALBORG:Det begyndte som et enmandsfirma for 11 år siden. I dag omsætter hans webshop med salg af elektronik og møbler i dansk design for et stort tocifret millionbeløb.

Nu siger grundlæggeren af den kendte Aalborg-virksomhed SACKit, Kristoffer Glerup, stop. Han har netop solgt sin ejerandel i livsværket til Peter Terkelsen, der siden 2018 har været medejer af firmaet.

Kristoffer Glerup skriver i et opslag på LinkedIn, at de to ikke har kunnet nå til enighed om den fremtidige strategi for designfirmaet, der sælger både elektronik og møbler.

- Efter at Peter Terkelsen og jeg har arbejdet sammen i halvandet år er vi blevet enige om, at vores veje skal skilles, idet vi ikke har kunnet blive enige om virksomhedens fremtidige strategi. Denne proces er endt ud i en aftale, hvor jeg har solgt mine anparter til Peter, skriver Kristoffer Glerup.

Kristoffer Glerup stiftede SACKit for 11 år siden. I 2018 købte Peter Terkelsen (tv) sig ind og de to har siden dannet ledelsesmæssigt parløb. For to år siden blev Peter Terkelsen adm. direktør i firmaet, mens grundlæggeren Kristoffer Glerup fortsatte som direktør med ansvar for salg og produktudvikling. Fremover bliver Peter Terkelsen eneejer. PR-foto: Svenn Hjartarson

Fra otte til 60 millioner

Han ønsker ikke at uddybe, hvad de to ejere er uenige om, da Nordjyske fanger ham på telefonen.

- Det har jeg ingen kommentarer til. Men det er meget mærkeligt. Det ene øjeblik er man glad, det andet øjeblik synes man, det er lidt mærkeligt. Jeg har nærmest ikke været andet end Mr. SACKit de sidste mange år.

- Jeg ønsker kun det bedste for SACKit fremover, siger Kristoffer Glerup.

Heller ikke den nye ejer af virksomheden ønsker at kommentere på den nærmere årsag til handlen:

- Vi var uenige om strategien og har talt meget om det. Det endte med, at Kristoffer solgte mig sin andel, siger Peter Terkelsen, adm. direktør og ejer af SACKit.

Bliver konsulent

Kristoffer Glerup vil nu bruge sin tid som konsulent på at hjælpe andre virksomheder med optimering af deres webshop.

Han fremhæver, at tiden med SACKit har givet ham stor erfaring med, hvad der virker, og hvad der ikke gør.

- De sidste tre år har jeg selv siddet og hamret vores omsætning på webshoppen op fra 8 millioner til over 60.

- Vi har virkelig fået mange tæsk og fundet ud af, hvem der er bedst til dit og dat. Det har virkelig kostet nogle penge, når man har valgt forkerte programmer. De tæsk behøver andre ikke at få, det vil jeg gerne hjælpe dem med, siger Kristoffer Glerup.

Indtil videre skal han lige sunde sig ovenpå at have solgt livsværket:

- Nu skal lige lande i det. Det er meget mærkeligt, må jeg nok indrømme.

Er du ærgerlig over, at du har solgt din ejerandel i SACKit?



- Det kan jeg ikke udtale mig om.

Hvor meget har du solgt din ejerandel for?

- Det kan jeg desværre ikke komme ind på.

Erstattes af direktør

Kristoffer Glerups stærke e-commerce kompetencer bliver erstattet af SACKits marketing- og e-commerce direktør, Carina Renee Darwin Kristiansen, der har siddet i stillingen i to år og netop er vendt tilbage fra barsel.

- Kristoffer er en kæmpekapacitet, der forlader os. Det er klart, at vi vil kunne mærke det. Men Carina er også superdygtig på e-commerce og har et godt samarbejde med teamet. Vi må spænde hjelmen og løbe lidt stærkere, siger Peter Terkelsen.

Han understreger, at virksomhedens strategi fortsætter ufortrødent. Den handler om kompromisløst, dansk kvalitetsdesign. SACKit har masser af nye varer på vej til foråret, oplyser Peter Terkelsen.

Han kan ikke udtale sig om, hvorvidt ejerskiftet får indflydelse på firmaets omsætning i det kommende regnskab.

Kristoffer Glerup startede sin erhvervskarriere som opvasker. Nu har han solgt sine ejerandele i livsværket, det succesfulde Aalborg-firma SACKit. Arkivfoto: Martin Damgård

Fra nul til 20 ansatte

SACKit er kendt for sine livsstilsprodukter i dansk design. Firmaet sælger blandt andet høretelefoner, højttalere, lamper, sofaer og stole.

Virksomheden har de seneste syv år slået sin egen rekord på omsætning igen og igen. Særligt de seneste tre år er det gået stærkt. Her er virksomheden gået fra en omsætning på otte millioner til 66 millioner kroner.

Væksten er især sket på firmaets webshop. Men SACKit har de seneste år også landet aftaler med store kæder som Humac, Illums Bolighus og Magasin.

SACKits produktsortiment består blandt andet af lamper. PR-foto: Nils Krogh

Kristoffer Glerup stiftede virksomheden tilbage i 2012 som en enmandsvirksomhed. I dag har virksomheden 20 ansatte.

Med grundlægger Kristoffer Glerups frasalg er Peter Terkelsen nu eneejer af den aalborgensiske designvirksomhed. Peter Terkelsen har været administrerende direktør i SACKit siden sommeren 2021.