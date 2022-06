Mange flyafgange blev aflyst i første skoleferieweekend

Den forgangne weekend har været præget af en del aflyste flyvninger.

Det skriver mediet Check-In, der har opgjort antallet af aflysninger til og fra de danske lufthavne lørdag og søndag.

Fordelt over de to dage har der i alt været 86 aflysninger, viser opgørelsen.

Aflysningerne har påvirket mellem 10.000 og 12.000 passagerer, der skulle have rejst fra eller til lufthavnene i København, Billund, Aalborg og Aarhus.

Ifølge Check-In har SAS stået bag halvdelen af aflysningerne lørdag og søndag. Bare til og fra København har SAS i weekenden måttet opgive 42 flyvninger.

Det er der flere forskellige årsager til, forklarer Alexandra Lindgren Kaoukji, pressechef for SAS i Danmark, til Check-In.

- Der er en kombination af mange ting. Vi har lige nu højt sygefravær, noget teknik på Connect og et forsinket fly fra Link. Og i forvejen har vi en stram bemandingssituation, siger hun til mediet.

Connect og Link er to datterselskaber i SAS-koncernen.

Det er dog ikke alene SAS, der har haft udfordringer i weekenden. Samlet fordeler de 84 aflysninger sig på 10 forskellige flyselskaber, hvor der udover SAS er tale om Air France, Brussels Airlines, Corendon Airlines, easyJet, KLM, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Ryanair og Wizz Air.

Den forgange weekend var første weekend i skolernes sommerferie. Forud for sommerferien har både flyselskaber og lufthavne varslet, at der kan opstå problemer med at sende folk planmæssigt afsted på ferie - særligt på grund af personalemangel.

Under coronapandemien var flyselskaber og lufthavne nødt til at sige farvel til en del medarbejdere på grund af meget lavere aktivitet. Og selv om der nu er kommet en del mere aktivitet, så har det været svært at finde ny bemanding i takt med det stigende aktivitetsniveau.

