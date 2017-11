Mangel på kloakmestre

INDLAND: Landets kloakmestre er gået sammen om en kampagne for at skaffe flere anlægsstruktører - og dermed på sigt flere kloakmestre.

For der er fuld gang i byggebranchen i hele landet, og med de klimaforandringer der er undervejs, bliver der brug for arbejdskraft til at renovere og forny de eksisterende kloaksystemer.

Men der uddannes slet ikke nok anlægsstruktører i disse år.

- For få år siden blev der udlært lige godt og vel 300 kloakmestre. I fjor kun det halve antal. Det er en udvikling, som vi skal have vendt, fortæller Danske Kloakmestres næstformand, Thomas Rasmussen.

Kloakmestrene forudser at manglen bliver endnu større i fremtiden. For en stor del af de nuværende kloakmestre søger snart mod udgangen af arbejdsmarkedet, da rigtig mange af dem har rundet de 50 år.

God plads

På AMU Nordjylland kan man tage uddannelsen til anlægsstruktør. Men også her er der god plads i klasselokalerne, fortæller uddannelseschef Jens Gjørdsbøl.

- Vi kan godt bruge nogle flere - både på anlægs- og bygningsstruktører. Før sommerferien lavede vi en plakat med 25 virksomheder, der manglede lærlinge - både bygningsstruktører, anlægsstruktører og brolæggere. Så det er til at få en læreplads, siger han.

Jens Gjørdsbøl fortæller, at der efter sommerferien startede 15 på grundforløbet, der er fælles for bygnings- og anlægsstruktøruddannelsen.

- Her til januar er der også pænt mange ledige pladser. Jeg tror, vi havde fem skrevet ind, og vi kan i hvert fald tage 20.

Skideligeglad

- Og med det byggeboom der er i Aalborgområdet, er der gode muligheder for at få et arbejde bagefter. Jeg tror ikke, der går ret mange ledige rundt i Nordjylland med den uddannelse.

Danske Kloakmestre sætter ind med kampagnen "Skideligeglad", som har fået sin egen hjemmeside - www.skideligeglad.dk

Her kan man både læse, se og høre om kloakbranchen og uddannelsen både til anlægsstruktør og kloakmester, for de hænger sammen.

Når eksamensbeviset som anlægsstruktør er på plads, er fundamentet for at blive kloakmester det nemlig også. En anlægsstruktør er automatisk uddannet rørlægger, og for at fuldende til kloakmester mangler kun den teoretiske kloakmesterprøve.

Efterfølgende kan man søge om autorisation hos Sikkerhedsstyrelsen.