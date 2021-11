Christian har en formue på over 500 mio. kr.: Kører selv rundt med containere i sin lastbil

Dette er en artikel fra vores nye erhvervsmedie Vigeur. Vil du læse den i sin fulde længde, så finder du den her.

Elevatoren, der fører op til sjette sal i en bygning på Østre Allé i Aalborg, er lige akkurat stor nok til, at Christian Nielsens ildrøde Ferrari Portofino kan være der.

For nogle uger siden tog han pladerne af for denne sæson, gjorde den ren og trillede den ind i elevatoren, så den kunne tage turen op på kontoret, hvor den nu holder parkeret midt i det hele.

Men det er ikke et udtryk for, at Christian Nielsen har tabt jordforbindelsen. Faktisk går han mere op i lastbiler end hurtige biler, siger han.

Christian Nielsen er, på trods af at være blandt de mest velhavende i Nordjylland, stort set ukendt i offentligheden. Og han tager imod på hovedkontoret iført sokker.

Han har sørget for, at der er gulvtæppe på kontoret, fordi han hader at have sko på.

