Manglende lov forsinker aflivning af de sidste nordjyske mink

NORDJYLLAND:Mogens Jensen mistede sit job som fødevareminister, da det viste sig, at regeringens ordre om aflivning af alle mink i Danmark var ulovlig.

Lukningen af minkbranchen skete i forsøg på at undgå spredning af muteret coronavirus, men nu strides politikerne blandt andet om, hvorvidt det var nødvendigt. De er dog enige om, at lovgrundlaget ikke var på plads.

Og det fortsat manglende lovgrundlag betyder, at Nordjyllands Politi stadig ikke kan tjekke, om alle mink på alle minkfarme i Nordjylland nu er aflivet.

Ifølge politiet var der knap 3,2 millioner mink i Nordjylland. Langt hovedparten af de mink er nu aflivet. Det er de besætninger, hvor der var konstateret corona-smitte samt minkbesætninger op til 7,8 kilometer fra smittede farme.

Fødevarestyrelsen har stået for den omfattende aflivnings-operation.

Tilbage er stadig op mod en snes nordjyske minkfarme, hvor der ikke er konstateret coronasmitte, og hvor der var længere end 7,8 kilometer til smittede minkbesætninger.

De tilbageværende minkfarme har fået besked på at slå deres egne mink ned, men den besked var ulovlig. Et lovforslag, som skal gøre kravet lovligt, er endnu ikke vedtaget.

Derfor har Nordjyllands Politi fortsat ikke mulighed for at kontakte de omkring 20 minkfarme for at sikre sig, at de sidste minkbesætninger i landsdelen er aflivet.

- Vi kan ikke afvise, at der stadig er levende mink på nogle få farme i Nordjylland, siger politiinspektør Ole Kristensen fra Nordjyllands Politi fredag eftermiddag.

På nuværende tidspunkt ved Ole Kristensen ikke, om lovforslaget vedtages, eller hvordan den endelige lov ser ud.

Han ved dog, at i hvert fald én minkavler på Hobro-egnen er stået offentligt frem og har fortalt, at han stadig har levende mink.