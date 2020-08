Mariendal overtager Hjørring-firma

AALBORG og HJØRRING: FL Teknik i Hjørring bliver nu en del af Mariendal-koncernen, efter at sidstnævnte har købt samtlige aktier i den nordjyske virksomhed.

FL Teknik har speciale indenfor PLC-programmering og styringsanlæg til blandt andet fødevareindustrien, landbrug, tekniske anlæg og brovægte.

Købet af den nordjyske maskinstyringsvirksomhed skal være med at indfri Mariendals strategiplan om yderligere vækst og styrkelse af automationskompetencen.

- Opkøbet af FL Teknik er et led i en større strategiplan, hvor der skal mere fokus på vores specialer. Vi har i mange år haft fokus på automation og styringer og leveret mange automatiske procesanlæg til industrien. Nu får vi endnu større volumen. Det er et match, som vi simpelthen ikke kan undvære, siger Johan Ungermann Poulsen, direktør ved Mariendal i en pressemeddelelse.

Både Mariendal og FL Teknik råder over eltavlefabrikker, og koncernen udvides derfor også på denne front.

Forbliver separat selskab

Parterne opplyser, at FL Teknik efter opkøbet forbliver et separat selskab under Mariendal.

Det har været vigtigt for tidligere ejer af FL Teknik, Frank Linnemann, at medarbejderne og kunderne stadig er en del af FL Teknik, og at kunderne fortsat kan serviceres på samme måde som før.

- Jeg startede min virksomhed op i en garage i sin tid, og mine medarbejdere og kunder har været utrolige loyale. Derfor har det vigtigste for mig været at finde en virksomhed, hvor samarbejdet og relationen har været god fra starten, siger Frank Linnemann.

Frank Linnemans nye rolle bliver primært inden for salg og rådgivning.

Alle 14 medarbejdere fra Fl Teknik bliver i virksomheden.