Markant fremgang for nordjysk havn: Har skabt flere end 350 arbejdspladser

FREDERIKSHAVN: Frederikshavn Havn har i 2022 oplevet en fremgang i omsætningen på 46,7 procent set i forhold til omsætningen i 2021.

Fremgangen er primært båret af de nye aktiviteter omkring havneudvidelsen, oplyser Frederikshavn Havn i en pressemeddelelse.

Bestyrelsesformand Bo Uggerhøj er meget tilfreds med, at strategien for udviklingen af havnen nu for alvor viser resultater:

- 2022 er det første år, hvor vi for alvor har set effekten af havneudvidelsen. Vi har oplevet en flot omsætningsfremgang, og den seneste opgørelse viser, at der allerede er skabt flere end 350 arbejdspladser primært afledt af havneudvidelsen. Det bekræfter os i, at vi har en solid forretningsplan, udtaler Bo Uggerhøj.

Administrerende direktør Mikkel Seedorff Sørensen glæder sig også over fremgangen i 2022 og ser samtidig, at Frederikshavn Havn går en spændende tid i møde:

- Omsætningen stiger i takt med, at de nye aktiviteter i forbindelse med havneudvidelsen kommer i gang, og vi forventer yderligere fremgang i 2023, når de nye aktiviteter omkring bunkerterminalen bliver igangsat. Herudover oplever vi stadig en stigende efterspørgsel på såvel arealer som kajkapacitet med stor dybgang, og vi ser ind i mange nye spændende projekter og flere nye arbejdspladser på vej, lyder det fra Mikkel Seedorff Sørensen.

Omsætningen i 2022 er den største for Frederikshavn Havn i tiden som kommunal selvstyrehavn.