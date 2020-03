Markedet er under pres: Fiskere indstiller fiskeriet af jomfruhummer

Stop det direkte fiskeri efter jomfruhummer!

Sådan lyder opfordringen fra Danmarks Fiskeriforening til de danske fiskere. Danmarks Fiskeriforening anbefaler på det kraftigste et stop for det direkte fiskeri efter jomfruhummer fra midnat torsdag. Det sker som følge af Corona-krisen.

Efterspørgslen på spisefisk i luksusklassen og skaldyr som jomfruhummere er desværre reduceret kraftigt. Fryselagrene er ved at være fyldte, og det sætter fiskeriet i en svær situation, hvor det desværre ikke længere giver mening at tage på fiskeri.

- På grund af corona-krisen er markedet i EU for jomfruhummerne forsvundet til det rene ingenting. Det giver ikke mening med et direkte fiskeri på jomfruhummer, når ingen vil købe dem. Det er ingen let beslutning og vil få store konsekvenser for fiskerne, men det er nødvendigt, hvis vi skal sikre vores fremtidige fiskeri, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening i en pressemeddelelse.

Danmarks Fiskeriforening opfordrer derfor meget kraftigt fiskerne til at stoppe det direkte hummerfiskeri nu og i første omgang en uge frem.

Danmarks Fiskeriforening har samtidig besluttet at nedsætte et jomfruhummerudvalg med Claus Hjørne Pedersen som formand. Claus Hjørne Pedersen er formand for Strandby Fiskeriforening, som er en af de havne, der tydeligt mærker udviklingen på jomfruhummer-markedet.

- Fiskeriet skal stå sammen for at håndtere krisen – og derfor skal udvalget arbejde med alle gode ideer, der sikrer, at der også er et fiskeri og et marked for jomfruhummer efter corona-krisen, siger Claus Hjørne Pedersen.