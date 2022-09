Martin bliver - måske - Danmarks eneste minkavler

NORDJYLLAND:Det midlertidige forbud mod minkavl bliver snart ophævet.

- Forbuddet mod minkavl handlede ene og alene om folkesundheden. Nu er det sundhedsmyndighedernes vurdering, at risikoen ved minkavl ikke er så stor længere. Dermed er der ikke længere noget argument for at forlænge det midlertidige forbud, siger Rasmus Prehn (S), fødevareminister.

Alle danske mink blev slået ihjel for to år siden på grund af frygt for spredning af coronavirus.

Minkavl i Danmark Regeringen besluttede i november 2020, at alle mink i Danmark skulle aflives på grund af frygt for smitte med coronavirus.

Der viste sig ikke at være lovhjemmel til at aflive alle mink, og derfor nedsatte Folketinget Minkkommissionen, som i juni i år afleverede en beretning med hård kritik af regeringen og ti embedsmænd. Af disse er to blevet hjemsendt, og flere har fået advarsler. Daværende fødevareminister Mogens Jensen måtte forlade sin post som følge af sagen.

Erstatningerne til minkavlerne kan komme til at løbe op i knap 19 milliarder kroner. VIS MERE

Martin Korsbæk fra Fjerritslev er en af de avlere, der ønsker at starte op med minkproduktion igen.

- Jeg tager glædeligt imod det. Nu har vi ventet i to år på at få det her svar, at vi kan komme i gang igen, som vi blev lovet, da vi aflivede vores dyr, siger Martin Korsbæk. Han har allerede købt 600 avlstæver.

Dengang var der 1200 minkavlere i Danmark. De fleste avlere valgte at få udbetalt erstatning for nedlukning af deres erhverv.

15 minkavlere har valgt den såkaldte dvaleordning, der betyder, at de vil kunne starte op igen med minkavl. Det er dog stærkt tvivlsomt, hvor mange der reelt vil gøre det.

Indtil videre er det kun Martin Korsbæk, der har meldt ud, at han vil starte igen.

Formand er skeptisk

Formanden for Danske Minkavlere vurderede for kort tid siden, at det højest var en håndfuld minkavlere, der ville begynde igen:

- Det bliver nogle ganske få. En-to-tre-fire-fem stykker, flere tror jeg ikke, at det bliver, sagde Tage Pedersen, formand, Danske Minkavlere i august.

Skrappe krav

De minkavlere, der atter vil avle mink, skal leve op til en række smitteforebyggende tiltag, hvis de vil avle mink, herunder testning af mink, anvendelse af værnemidler og hygiejnekursus.

De nye tiltag omfatter blandt andet: udtagning af ugentlige COVID-19 prøver fra mink i alle minkbesætninger, bad og tøjskift inden adgang til besætningen, anvendelse af værnemidler, hygiejnekursus, test af mink ved indførsel og import samt personer, der skal ind i minkbesætninger, bliver testet for COVID-19.

Manglende overholdelse af kravene i de smitteforebyggende tiltag vil kunne sanktioneres med bøde.

Opstart kan blive kort

Martin Korsbæk og eventuelt andre minkavlere, der melder sig på banen, risikerer at få en særdeles kort karriere.

Næste forår vil modellen blive genovervejet på baggrund af en ny risikovurdering fra SSI, hvis smitterisikoen vurderes for høj, kan erhvervet atter blive nedlagt.

Der er også stor risiko for, at mink vil blive optaget på EU-listen over ikke hjemmehørende invasive arter. Det vil kunne gøre det ulovligt at holde mink i hele EU i 2024.