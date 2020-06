Maskinfabrik kalder halvdelen af alle hjemsendte tilbage

Administrerende direktør Klaus Kalstrup hæfter sig ved, at der bliver postet penge i nye infrastruktur- og byggeprojekter rundt om i hele Europa som stimulering af økonomierne. Derfor har han en forventning om, at 2021 bliver et okay år, fordi investeringerne giver højere efterspørgsel efter maskinfabrikkens varer.Arkivfoto: Dan S. Frandsen