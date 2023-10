Maskinfabrik overtager 45 års livsværk

Resultatet af over 40 år med at udvikle flishuggere er lige nu ved at blive flyttet til Fransgaard Maskinfabrik ved Farsø.

Fransgaard overtager alt det, som Peder Christensen og firmaet PC Stål ApS har udviklet siden 1978, og dermed får man også et produkt ind, der passer i det øvrige sortiment.

- Vi ser et stort potentiale i at inddrage flishuggere. Det vil være oplagt at tilbyde flishuggere til dem, der i forvejen køber vores skovspil, skovgrabbe og skovtænger, siger administrerende direktør Jens Ploug, Fransgård Maskinfabrik.

Som den eneste på markedet har PC Stål udviklet en pille-flishugger med et avanceret soldsystem, der gør det muligt at fremstille ensartet flis af så høj kvalitet, at det normalt kan anvendes direkte i stoker- og pillefyr. En flis der har ret til betegnelsen Pc-flis, der er et beskyttet varemærke, fortæller firmaet.

Flishuggerne fra PC Stål fås i en del størrelser. I fremtiden får de alle - som denne - Fransgaard Maskinfabriks farver -

Søgte perfekt køber

Peder Christensen har ønsket at trække sig tilbage, og her faldt valget på Fransgaard Maskinfabrik som en virksomhed, der kunne overtage hans livsværk i PC Stål og bringe det videre.

- Det var vigtigt for mig at finde en køber, der havde både kompetencer og kapacitet til at videreføre udvikling, produktion og salg af maskinerne. Det var en stor lettelse, at vi kunne blive enige om en god aftale for begge parter, fortæller Peder Christensen.

Rettigheder, produktionstegninger, varelager samt nødvendigt produktionsudstyr er nu ved at blive flyttet fra Thorsø syd for Randers og til Fransgård Maskinfabrik i Fredbjerg nær Farsø. Flishuggerne sælges fremover under navnet Fransgård og skifter derfor også til firmaets kendte røde og sorte farver. Den første officielle præsentation bliver i november i år på den internationale messe Agritechnika i Hannover i Tyskland.

De igangværende ordrer hos PC Stål ApS har Fransgård også overtaget i forbindelse med handelen.