Maskinfabrik vil udvide igen

AALBORG:Sidste år flyttede Maskinfabrikken Fuglsang ind i en nyopført fabrik på 8500 kvadratmeter på Aalborg havn - og siden har virksomheden oplevet så stor vækst, at den allerede nu har behov for mere plads. Derfor har Maskinfabrikken Fuglsang netop indgået en aftale med Port of Aalborg om et areal på yderligere 16.500 kvadratmeter, som i første omgang skal bruges til opbevaring.

Det nye areal giver Maskinfabrikken Fuglsang bedre betingelser for opbevaring og lagring af sine konstruktioner. Sådan lyder meldingen fra virksomheden, der er underleverandør af stålkonstruktioner og maskinbearbejdning til en bred vifte af industrier:

- Udvidelsen af vores faciliteter er et naturligt skridt i virksomhedens udvikling. Med den nye fabrik har vi øget vores produktionskapacitet markant, og som følge af en stigende ordrebeholdning har vi behov for flere kvadratmeter til oplagring af vores konstruktioner, som desuden bliver større og større. Så i første omgang skal det nye areal benyttes til opmagasinering, men vi planlægger, at området kan bruges til en yderligere udvidelse af selve maskinfabrikken i fremtiden, siger administrerende direktør i Maskinfabrikken Fuglsang, Lars Christiansen i en pressemeddelelse.

Hos Port of Aalborg glæder man sig over den nye aftale med Maskinfabrikken Fuglsang, siger commercial manager Jeppe Faber:

- Der er vores mission at skabe de bedste rammer for virksomhederne på havnen. Derfor glæder vi os naturligvis over, at en virksomhed som Maskinfabrikken Fuglsang klarer sig så godt, at de kort tid efter etableringen hos os nu udvider faciliteterne yderligere.

For Maskinfabrikken Fuglsang er fordelene ved den nye fabrik og den nye placering på havnen bedst eksemplificeret ved, at virksomheden kort tid efter at have taget de nye faciliteter i brug landede sin største ordre nogensinde. Ordregiveren var en anden virksomhed på Aalborgs havn, nemlig Bladt Industries, som bestilte 135 anodebure til havmølleparken Hornsea 2 i Nordsøen, og ifølge Lars Christiansen ville det ikke have været muligt at håndtere opgaver i den størrelsesorden, hvis det ikke var for de nye faciliteter:

- Vi flyttede ind på Aalborg havn, fordi vi havde brug for at optimere vores setup. Nu har vi langt bedre rammer i forhold til både produktion og transport af de største stålkonstruktioner – blandt andet fordi vi kan udskibe dem direkte fra havnen. Det betyder helt konkret, at vi nu kan byde ind på helt store ordrer, som ellers ikke ville have været muligt for os med de gamle faciliteter.