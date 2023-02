Massiv kritik af kendt direktør: - Det her er det grimmeste, jeg har oplevet

Man dør ikke, hvis man ikke får sex. Men man kan godt visne I det moderne liv forventer de fleste af os, at tilværelsen skal opfylde vores forventninger. Faktum er, at mange har svært ved at få parforholdet og sexlivet til at fungere og ender i halv- eller helvisne hverdagsrutiner. Det ved sexolog Gitte Vittrup noget om