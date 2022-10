Matilde Alexandra er prisvindende radiovært: - Først nu kan jeg være mig selv

AALBORG:- Jeg ved godt, at jeg er en stor mundfuld, siger 27-årige Matilde Alexandra.

Hendes blik er insisterende. Stemmen er høj. Og smilet er ægte.

Men sådan har det ikke altid været for den nordjyske kvinde, der i dag er radiovært på ANR.

- Jeg har altid været god til at lægge låg på mig selv og tilpasse mig den person, jeg sidder overfor. Hvad vil de have af mig? Hvad forventer de? Hvordan har de det bedst med, at vi taler og gør?

Først for nylig har hun fundet ud af, at det ikke giver mening hverken i arbejdslivet eller privat.

