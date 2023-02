Overraskende resultat ryster ikke direktør

NYKØBING MORS: Det er ikke gået helt, som indehaveren havde håbet med muslingehøsten i 2022. Faktisk er det gået skidt. Det sker efter en årrække med solide overskud.

- Hvis det her et et dårligt år, så er det også fint nok. Der har været en del gode år også, siger Alex Mikkelsen, medindehaver af og direktør for Seafood Limfjord.

De tre foregående år havde Seafood Limfjord et samlet overskud på otte millioner kroner. Virksomheden lever af at producere muslinger på line i Limfjorden.

Det seneste regnskab for 2022 viser dog et beskedent overskud på 85.000 kroner for Seafood Limfjord.

- Muslinger vokser lidt forskelligt fra år til år. Vi har høstet lidt mindre, end vi plejer, men der er så mange andre ting, der spiller ind også. Det er naturen, vi arbejder med. Det går lidt op og ned, forklarer Alex Mikkelsen og oplyser, at han i øvrigt ikke har flere kommentarer til regnskaberne.

Kan klare en dukkert

Selskabet kan sagtens klare en enkelt økonomisk dukkert, lader han forstå. Et kig på regnskaberne viser da også, at det har en egenkapital på knap 10 millioner kroner.

Seafood Limfjorden har tre ejere: Alex Mikkelsen har den største ejerandel (50 procent).

Den resterende del ejes af AM Havredalen Holding og Vilsund Blue.

Sidstnævnte har tre fabrikker i Nykøbing Mors, hvor 70 medarbejdere pakker muslinger og muslingeprodukter, blandt andet "Mussel Powder", der er en smagsforstærker.

Alex Mikkelsen er også indehaver af selskabet Eco Mussels. Her har han fortsat ansøgninger liggende hos Fiskeristyrelsen om tilladelse til at etablere fire muslingeanlæg af typen smartfarms i Limfjorden mellem Salling og Himmerland. To anlæg skal placeres syd for Junget Øre i Salling. De to øvrige skal ligge langs kysten, nord for Hvalpsund.