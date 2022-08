Med fly: Tyrkiet er sommerens kæmpe hit

NORDJYLLAND: Tyrkiet hitter i sommerens hotteste måned.

I Aalborg Lufthavn er det i hvert fald det mest populære rejsemål i juli.

- Særligt den tyrkiske sydkyst har været populær, forklarer lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen i en pressemeddelelse fra Aalborg Lufthavn.

Har man brugt tid på at studere flystriberne på sommerhimlen, kan man samtidig konstatere, at der er kommet godt gang i flytrafikken efter Corona-restriktionerne.

Aalborg Lufthavn Trafiktal for juli 2022 i Aalborg Lufthavn: Indenrigs: 2019: 47.715 2020: 38.970 2021: 56.930 2022: 59.273 Udenrigs: 2019: 48.504 2020: 8.004 2021:18.774 2022: 42.728 Charter 2019: 33.820 2020: 566 2021: 12.630 2022: 25.268 I alt 2019: 130.039 2020: 47.848 2021: 88.334 2022: 127.269 Aalborg Lufthavn VIS MERE

Der er - hvis man blot kigger på trafiktal fra Aalborg Lufthavn - næsten 35.000 flere passagerer på udenrigsfarten - og næsten 25.000 flere på charterrejser - i juli måned i år, end der var i juli måned i corona-året 2020.

Tyrkiet er altså det store hit, men de græske og spanske øer er godt med.

Og så er der Syditalien. Her har Aalborg Lufthavn ikke kunnet følge med efterspørgslen.

- Jeg er sikker på, at havde der været flere afgange til Sydeuropæiske feriedestinationer, var disse fly også fyldte med både nord- og midtjyder, siger Niels Hemmingsen.

Fire daglige og næsten fyldte KLM-afgange til Amsterdam er således blevet reduceret en hel del. Foto: Claus Søndberg

På ruten til Napoli med Volotea har man været nødt til at sætte større fly ind for at følge med efterspørgslen.

- Alle fly har stort set været fyldte, så der er ingen tvivl om, at vi har manglet en rute til Syditalien. Jeg tror, at vi kan forvente flere nye og spændende destinationer i fremtiden, siger Niels Hemmingsen.

Ikke nok charterafgange

Men, der kunne altså være flere passagerer med, hvis ikke det også lige var for andre lufthavne og mangel på fly.

- Vi må erkende, at der stadig ikke er det udbud af charterafgange, der efterspørges fra Aalborg Lufthavn. Vi er ikke endnu på niveau med 2019, siger Niels Hemmingsen.

Der har nemlig været store udfordringer i andre lufthavne. Blandt andet i Amsterdam. Fire daglige og næsten fyldte KLM-afgange er således blevet reduceret en hel del.

Der har eksempelvis også været timelange kødannelser i lufthavnene. Bagagebånd har stået stille - blot for at nævne nogle af de problemer andre lufthavne har oplevet.

- Travlhed og udfordringer i andre lufthavne samt i flyselskaber har til dels bremset den store rejselyst, vi ellers oplever og er gearet til i Aalborg Lufthavn, siger han.

Flere fly til København

Der har til gengæld været flere flyafgange til København - og Bornholm.

- De mange daglige afgange fra Aalborg til København har også givet rigtig gode muligheder for at rejse ud i resten af verden med de videre forbindelser fra CPH, siger Niels Hemmingsen.

Flere benytter sig nemlig af at arrangere rejsen selv.

- Vi ser flere og flere, der selv arrangerer deres rejse med fly og hotel, hvor en mellemlanding ikke betyder noget for deres rejseoplevelse, siger han.

Bornholm har også været en populær feriedestination med hele fire ugentlige afgange fra Aalborg.

Dét har givet en vækst i indenrigstrafikken på hele 24,2 procent i forhold til juli 2019.