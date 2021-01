Medarbejderne sagde ja til lønnedgang - nu får de corona-bonus

AALBORG:Medarbejderne tog en kollektiv lønnedgang, da covid-19 ramte Danmark i marts. Nu har møbel- og elektronikvirksomheden Sackit betalt sine medarbejdere tilbage – med en bonus oveni. Salget i Sackits egen webshop er i 2020 øget med hele 85 procent.

Baggrunden er ifølge virksomheden beslutsomhed, fleksible medarbejdere og et benhårdt fokus på onlinesalg.

- Alt gik i stå, da pandemien ramte Danmark, og det stod klart, at vi måtte handle hurtigt og konsekvent. Ikke for at spare os ud af krisen, men for at udfordre os selv og finde nye veje til at øge salget, lyder det i en pressemeddelelse fra Kristoffer Glerup, direktør hos Sackit, der udvikler livsstilsprodukter som møbler, hovedtelefoner og højtalere.

- Det er heldigvis lykkedes over al forventning. Selv om vi i foråret desværre måtte fyre fire gode kollegaer og tage en kollektiv lønnedgang på 20-25 procent, har alle medarbejdere ydet en kæmpe indsats og hjulpet Sackit gennem en svær tid. Derfor glæder det mig, at vi nu kan give hele Team Sackit fuld kompensation for lønnedgangen plus en bonus på 50 procent oveni, fortsætter han.

Årsregnskabet er ikke klar til offentliggørelse før om et par måneder. Men de foreløbige tal viser, at Sackit i 2020 har øget omsætningen med 10-15 procent – godt hjulpet på vej af en imponerende vækst i egen webshop på hele 85 procent. Samtidig er salget til kunder i detailhandlen øget med 30 procent, og der er i årets løb indgået nye forhandleraftaler med markante aktører som Humac, Magasin og Illums Bolighus.

Flere ressourcer til digitalisering og salg

Allerede inden Ccovid-19 for alvor ramte Danmark i marts 2020, havde Sackit mærket de første konsekvenser af pandemien. Virksomheden oplevede store udfordringer med at få varer hjem fra Kina og måtte i al hast finde en ny fabrik til produktion af sine populære højtalere og høretelefoner, fordi rejserestriktioner forhindrede flere nøglemedarbejdere hos den daværende leverandør i at vende tilbage til fabrikken efter det kinesiske nytår.

Derfor var Kristoffer Glerup og managing director Peter Rasmussen også hurtige til at reagere, da statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned 11. marts. Sackit droppede "nice to have" og fokuserede udelukkende på "need to have". Det betød udskydelse af større investeringer i nye produkter og en planlagt flytning til nye lokaler. Til gengæld frigjorde det ressourcer til digitalisering og salg. Sackit har skruet markant op for sin online-tilstedeværelse og har sideløbende udviklet ny hjemmeside og webshop, som lanceres i løbet af januar for at understøtte, at forbruget i stigende grad foregår online.

- Vi besluttede hurtigt at reducere vores faste omkostninger så meget som overhovedet muligt. Det har gjort os i stand til at forfølge de muligheder, som er opstået under krisen. Vi har på intet tidspunkt sænket ambitionerne, og vi ser optimistisk på 2021, uanset om nedlukningen bliver af kortere eller længere varighed. Vi har flere nye produkter på vej, som vi glæder os til at præsentere i løbet af de kommende måneder, siger Kristoffer Glerup.

Sackit vandt i 2020 en Red Dot Design Award for in-ear høretelefonen Rockit. Det er tredje gang på bare to år, at et Sackit-produkt er blevet optaget i det fornemme selskab hos en af verdens mest anerkendte designinstitutioner. Foto: Sackit

Corona-hjælp til detailhandlen

Ifølge Kristoffer Glerup er iværksætterånden og modet til at tage chancer en stor del af forklaringen på, at virksomheden har formået at fortsætte væksten i 2020.

Det kom blandt andet til udtryk under nedlukningen i foråret, hvor Sackit i løbet af få dage fik etableret et samarbejde med foreningen Aalborg City om "Corona-hjælp" til de hårdt ramte butikker i Aalborg.

I alt blev der i løbet af to uger udstedt gavekort for mere end 50.000 kroner til de kunder, der handlede i Sackits webshop. Og på Black Friday slog Sackit salgsrekorden fra året før med en online liveauktion, som blev stablet på benene i sidste øjeblik, fordi en planlagt fysisk event måtte aflyses af hensyn til myndighedernes covid-19-restriktioner.