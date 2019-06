Medejer siger farvel til Home i Aalborg

AALBORG: Morten Dahl søger efter 19 år i ejendomsmæglerkæden Home nye udfordringer og træder ud af Home i Aalborg.

Han har været medejer sammen med Claus Barrett, der fortsætter og suppleres af tre nye medindehavere. Det er ejendomsmæglerne Jeppe Straarup, Peter Hjortlund og Peter Munch. Ejerskiftet sker per 1. juli.

Peter Hjortlund er 39 år og har de seneste 10 år været ansat hos Home i Hasseris. Jeppe Egelund Straarup er 40 år og har været ansat 14 år hos Home. 36-årige Peter Munch har ni års erfaring som mægler og har senest været souschef i Home Vejgaard.

Home Aalborg driver fem boligbutikker i Aalborg. Endvidere indtræder den nye ledelse i Home Skive og Home Blokhus, som hidtil også har været drevet af Morten Dahl og Claus Barrett i fællesskab. I alt er der ansat ca. 30 medarbejdere i de syv Home-butikker.

I forbindelse med ejerskiftet, sker der også nyt i Home Nibe, som Morten Dahl og Claus Barrett siden 2017 har drevet sammen med Kristian Monberg. Fremover ejes den af Claus Barrett og Kristian Monberg i fællesskab.

Morten Dahl oplyser i en pressemeddelelse, at han træder ud af Home for at søge nye udfordringer. Hvilke ved han ikke helt endnu.