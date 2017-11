Medie: Danske Bank-ledelse kendte til estisk mørklægning

Danske Bank har hele tiden hævdet, at man i ledelsen var uvidende om, at bankens filial i Estland for nogle år siden blev benyttet til hvidvask.

Men Berlingske er i besiddelse af interne dokumenter, som angiveligt viser det modsatte.

Det drejer sig om et brev, som i februar 2014 er sendt fra bankens interne revision til to medlemmer af direktionen.

Her fortæller revisionen, at den estiske filial hjalp kunder med at skjule sig for myndighederne i strid med hvidvaskreglerne.

Man havde heller ikke tilstrækkeligt styr på, hvem kunderne egentlig var, og hvad de tjente deres penge på.

Det er bemærkelsesværdigt, mener Jakob Dedenroth Bernhoft, der er ekspert i hvidvaskreglerne.

- Jeg kan ikke tolke det på anden måde, end at banken har været fuldt vidende om, hvad der er foregået og dermed må have vidst, at banken efter al sandsynlighed må have medvirket til hvidvask eller anden økonomisk kriminalitet, siger han til Berlingske.

Brevet er sendt til Robert Endersby, der ikke længere arbejder i Danske Bank, og Lars Mørch, der fortsat er en del af direktionen.

Danske Banks øverste chef, Thomas Borgen, var frem til 2012 ansvarlig for bankens estiske aktiviteter. Han har ikke ønsket at blive interviewet af avisen om de nye dokumenter.

