Følg pressemødet med regeringens udspil om mink

Regeringen har besluttet, at alle minkbesætninger skal aflives, fordi der er sket en mutation af coronavirus blandt mink.

Det erfarer TV2 forud for et pressemøde klokken 16, som Statsministeriet har indkaldt til. I indkaldelsen står der, at pressemødet vil handle om situationen med covid-19-smitte i mink og håndteringen af den.

Tidligere onsdag skrev Politiken, at et notat fra Statens Serum Institut viser, at smitte med covid-19 fra mink kan mutere i mennesker i en grad, der kan være en trussel mod kommende vacciner.

Notatet er ikke offentliggjort endnu, men det er tirsdag blevet oversendt til Sundhedsministeriet.

Coronavirus har spredt sig hastigt blandt de mere end 1100 minkfarme i Danmark. Især nordjyske minkfarme er hårdt ramt.

B.T. erfarer, at der på pressemødet også vil blive meldt særlige restriktioner ud for borgere i de ramte områder. Hvilke former for restriktioner, der eventuelt er tale om, er uvist.

Ifølge de seneste tal fra Fødevarestyrelsen er der konstateret coronasmitte på 207 minkfarme. 67 minkfarme har fået aflivet deres besætning, og 23 minkfarme er under mistanke.

På pressemødet vil statsminister Mette Frederiksen (S) deltage virtuelt.

Hun er i øjeblikket i selvisolation og venter på at få svar på en coronatest, efter at hun har siddet i samme møde som justitsminister Nick Hækkerup (S), som er smittet med coronavirus.

Det fremgår ikke af indkaldelsen til pressemødet, hvem de øvrige deltagere er. De vil også deltage virtuelt.

/ritzau/