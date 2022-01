Medie: Ejere vil børsnotere stor nordjysk virksomhed

AALBORG:Det er ikke nogen hemmelighed, at kapitalfonden Nordic Capital i flere år har forsøgt at sælge Aalborg-virksomheden Bladt Industries, men indtil videre uden held.

Nu skriver dagbladet Børsen, at kapitalfonden vil gøre et nyt - og anderledes - forsøg på at finde andre ejere af virksomheden, der blandt andet leverer elementer til havvindmøller.

Ifølge Børsens oplysninger samarbejder Nordic Capital således med en norsk investeringsbank om at notere Bladt Industries på børsen i Oslo i løbet af 2022.

Har været ejer i ti år

Hos Nordic Capital vil man ikke kommentere oplysningerne om at man er på vej med en børsnotering, og heller ikke Bladt Industries’ bestyrelsesformand, Bjarne Moltke Hansen, vil udtale sig konkret om, hvad planerne er med selskabet.

- Den dag, der er noget at fortælle om det, skal vi nok fortælle det. Bladt er ejet af en kapitalfond, så selvfølgelig skal der exittes på et tidspunkt. Om det så skal være et industrielt salg eller en børsnotering, må vi se, siger Bjarne Moltke Hansen til Børsen.

Selvom kapitalfonde typisk ejer virksomheder i fire til syv år, så kan Nordic Capital om få måneder fejre ti års jubilæum som ejere af Bladt Industries.

Allerede i 2019 forsøgte kapitalfonden at finde en anden køber til virksomheden, men uden held.

Nordic Capital købte Bladt Industries af investeringsforeningen Maj Invest.

Rekordordre i december

Bladt-koncernen omsatte i 2020 for knap to milliarder kroner, mens bundlinjen viste et underskud på 22,8 millioner kroner.

Virksomheden har dog taget en beslutning om at fokusere på produktion af dele til havvindmøller - den del af forretningen gav sidste år et overskud på 59,9 millioner kroner.

Produktionen af dele til olie-, gas- og andre infrastrukturprojekter, som man har besluttet at afvikle, endte med et underskud på 82,7 millioner kroner.

Bladt Industries har godt 450 ansatte.

De seneste syv måneder har virksomheden gjort sig bemærket med flere store ordrer.

I november fik virksomheden sin største ordre nogensinde, da man vandt en ordre på 176 såkaldte overgangsstykker til en havvindmøllepark ud for staten Virginia.

I forvejen har Nordjylland 13 børsnoterede aktier.