Medie: Selskab bag Great Danes Vietnameventyr har gigantunderskud

AALBORG:Coronakrisen er svær for flybranchen. Også for Great Dane Airlines, der fredag meldte ud, at de udstationerer to af deres fly samt 45 medarbejdere til charterflyvning i Vietnam.

Det skal hjælpe det nordjysk baserede selskab frem mod sommeren næste år.

Men det firma som Great Dane Airlines har skrevet leasingkontrakt med i Vietnam, Bamboo Airways, havde allerede inden coronakrisen problemer med sine finanser.

Det skriver check-in.dk.

Ifølge luftfartsmediet havde Bamboo Airways allerede i juni sidste år - efter knap et halvt år i luften- problemer med at betale sine regninger til en vietnamesisk flyvekontroltjeneste.

I marts i år var Bamboo Airways gæld til flyvekontrollen vokset til 11 millioner danske kroner, skriver check-in.dk med henvisning til en artikel i det vietnamesiske finansmedie Vietnam Investment Review.

Endnu større er Bamboo Airways' gæld til lufthavnsoperatør Airport Corporation of Vietnam (AVC), der kræver 60 millioner danske kroner af selskabet.

Ifølge Vietnam Investment Review har AVC, der driver 21 lufthavne i Vietnam, sendt mere end 20 rykkere til Bamboo Airways det sidste år og bedt det vietnamesiske transportministerium om hjælp til at indrive gælden.

I Great Dane Airlines leasingkontrakt med Bamboo Airways står det nordjyske selskab for fly, personale, vedligeholdelse og forsikring, mens Bamboo Airways skal betale for brændstof samt lufthavns- og overflyvningsafgifter.

Ifølge check-ind.dk havde Bamboo Airways et underskud på 425 millioner kroner i første kvartal af 2020.

Direktør i Great Dane Airlines Thomas Hugo Møller siger til NORDJYSKE, at han er tryg ved leasingsamarbejdet med det vietnamesiske selskab.

-Vi har sikret os på alle de parametre, vi kan sikre os på, siger Thomas Hugo Møller, direktør i Great Dane Airlines. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

- Vi undersøger selvfølgelig deres almindelige, økonomiske forhold inden. Men vi blander os ikke i deres kreditorer, eller hvordan de håndterer det selv. Vi tager forbehold som almindelige kreditorer for at sikre os selv.

- Ligesom i alle almindelige kontrakter man indgår, er der lavet en aftale om forudbetalinger og depositum. Det er den måde, man normalt sikrer sig på.

- Eller man kan kreditorforsikre sig, men vi har valgt forudbetalings-modellen. Det er det mest simple, siger Thomas Hugo Møller, der ikke vil oplyse, hvor stor en forudbetaling, der er tale om.

- For mig er det ikke unormalt, at flyselskaber i denne krisetid, skylder penge til nogen. Det tror jeg ikke, du kan finde ret mange flyselskaber i verden, der ikke gør, siger han.

Men der var allerede problemer med betalingerne i juni sidste år - altså lang tid inden coronakrisen?

- Jeg kan ikke udtale mig om, hvad de betaler og ikke betaler. Der kan også være noget kulturelt i det. Jeg kan bare sikre os selv som leverandører.

Risikerer I ikke, at I kan komme til at stå en situation, hvor I ikke får jeres penge?

- Det er derfor, vi tager de forbehold, vi tager i vores kontrakt. Vi har sikret os på alle de parametre, vi kan sikre os på, siger Thomas Hugo Møller.

Great Dane Airlines råder over tre fly. De to af dem sendes fra næste uge til Vietnam, hvor de det næste halve år skal flyve mellem Hanoi og ferieøerne syd for Vietnam samt fra Ho Chi Minh by og til de samme øer.

Dermed har selskabet kun et fly tilbage i Danmark. Det skal dække de to ugentlige flyvninger mellem Aalborg og Malaga samt seks ugentlige charterflyvninger for Bravo Tours fra Aalborg og Billund Lufthavne.

- Sådan et fly skulle gerne flyve 14 gange om ugen, så der er stadigvæk ekstra kapacitet på det, siger Thomas Hugo Møller, der dog ikke vil udelukke, at der kan blive tale om at udvide flåden af fly.

- Vi kigger løbende på, hvad der er af muligheder i markedet, men lige nu handler det om at sikre virksomheden.

De 45 medarbejdere fra Great Dane Airlines rejser til Vietnam 28. juli.

Bamboo Airways er ejet af den vietnamesiske ejendomskoncern FLC. Selskabet sendte sit første fly på vingerne i januar sidste år - et halvt år før Great Dane Airlines herhjemme.