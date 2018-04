Mejerigaardens overskud regnede og blæste væk

THISTED: Den kedelige danske sommer har sat sit præg på regnskabet i Mejerigaarden, der har adresse i Thisted, hvor den primære produktion finder sted.

I 2016 kom man ud med et overskud på 22,7 millioner kroner. Det var sidste år forvandlet til et underskud på 6,5 millioner kroner.

I ledelsesberetningen i årsrapporten forklarer man, at der var flere ting, der ikke gik virksomhedens vej i 2017.

Sommeren var præget af langt dårligere sommervejr end normalt. Det faldt sammen med meget kraftige prisstigninger på væsentlige råvarer som fløde og naturlig vanilje.

Hjem-Is trak ned

Det gør heller ikke regnskabet bedre, at man i årets resultat har indregnet resultatandelen af Hjem-Is, som blev købt i løbet af 2017.

Resultatandelen er et underskud på 9,3 millioner kroner samt finansieringsomkostninger i forbindelse med købet på 3,8 millioner kroner.

Christian Brink, der er kommerciel direktør i Mejerigaarden, forklarer, at den underliggende drift i virksomheden er sund, men isbranchen er bare meget følsom overfor vejret.

- Halvdelen af underskuddet skyldes det dårlige sommervejr og den anden halvdel stigende råvarepriser, siger han.

Nytilkomne Hjem-Is arbejder man hårdt på at få på ret kurs, så Christian Brink ser lyst på 2018, der gerne skulle give sorte tal - hvis ellers sommeren arter sig nogenlunde normalt.

- Vi har lagt 2017 bag os og koncentrerer os om det nye år.

Mejerigaardens produkter afsættes under varemærkerne Premier Is, Polar-Is, Bravissimo, Mejerigaarden, Rønbjerg og FRI. Distributionen af varerne sker dels via egne salgsvogne til forhandlere og dels via centrallagre til grossister.

Der er lidt over 160 ansatte i virksomheden - heraf godt 60 i Thisted.

Efter tidligere at have været ejet af kapitalfonden Erhvervsinvest blev Mejerigaarden i efteråret 2015 overtaget af Food Union, der er et stort mejeriselskab i Letland og en førende isproducent i Baltikum.