Mekoprint A/S til tops i Nordjylland

AALBORG:Mekoprint A/S er blevet kåret som vinder af ”EY Entrepreneur Of The Year” i region Nordjylland. Mekoprint producerer kundespecifikke løsninger til industrielle- og elektronikvirksomheder primært rettet mod Europa.

- Der er tale om en virksomhed, som er stærkt innovativ – i alle faser fra ordrebehandling, drift og ikke mindst i produktudviklingen. Dette års vinder er fuldt digitaliseret, har et markant kundefokus, som er med til at bringe innovation og produktudvikling til nye niveauer, siger Allan Terp, Partner i EY og ansvarlig for region Nordjylland i EY Entrepreneur Of The Year, i en pressemeddelse.

EY - eller Ernst & Young - er en af verdens største revisions- og konsulentvirksomheder.

EY Entrepreneur Of The Year adskiller sig fra andre vækstkonkurrencer ved at fokusere på mere end virksomhedernes evne til økonomisk vækst. I arbejdet med at finde årets vækstskaber lægger man lige så stor vægt på entreprenørens rolle, værdier og ledelse – og samfundsmæssige engagement.

På den måde favner EY Entrepreneur Of The Year hele virksomheden og dens DNA. Prisen gives således til en entrepreneur, der er en rollemodel for den kommende generation af entrepreneurer.

Nordjylland har siden 2015 oplevet støt fremgang i antallet af vækstvirksomheder. I 2019 kan 209 virksomheder møde vækstkravene i konkurrencen EY Entrepreneur Of The Year, der bl.a. kræver minimum 15 pct. vækst i bruttoavance eller i omsætning. Det er på niveau med året før.

Ved kåringen var Mekoprint da også oppe mod fire virksomheder: Alpha Offshore A/S, der yder service, inspektion, vingevedligehold og installationsservice af onshore og offshore vindmøller, Ambercon A/S, der leverer komplette og certificerede betonelementløsninger, Bila A/S, der er en innovativ automationsvirksomhed, der arbejder med procesoptimering af standardløsninger og projekter via robotteknologi, samt Green instruments A/S, der specialiserer sig i udvikling og salg af måle- og analyseudstyr til marine og landbaserede industrier.

Med sejren er Mekoprint A/S klar til landskåringen, som finder sted i Lokomotivværkstedet i København 28. november.

Før regionsvinderen blev afsløret, var der tre finalister med i kampen om at blive årets start-up virksomhed i Nordjylland. Det var Entomass, Rare Wine Invest og Rhino Systems. De tre finalister skulle på fem minutter præsentere deres forretningside foran gæsterne, som derefter stemte på en vinder. Aftenens vinder blev Entomass i Løkken, der avler fluelarver.

De tre finalister går alle videre til landskåringen i EY Entrepreneur Of The Year.