Mere mystik om træpillefabrik: Hvor ender kundernes penge?

DRONNINGLUND: Først var det kilder med indsigt i branchen, der såede tvivl om det omdiskuterede firma Pinderup Træpiller og ejerens planer om at etablere en fabrik, der kan levere billige træpiller i løbet af 30 til 60 dage.

Nu undrer flere sig over, hvordan betalingerne til firmaet foregår. Samtidig er et mystisk firma ved navn klipklister.dk pludselig dukket op i historien om Pinderup Træpiller, der sælger træpiller til halv pris.

Pinderup Træpiller vil etablere en træpillefabrik på Dronninglundvej i Agersted Foto: Martél Andersen

Nordjyske kunne torsdag fortælle, at flere kilder i trævarebranchen fandt det usandsynligt, at Pinderup Træpiller kan etablere en fabrik i Agersted med produktion allerede fra næste uge.

Siden har kunderne stået i kø for at annullere deres ordrer.

Næsten alle de kunder, som Nordjyske har talt med, er lykkedes med det. Kort efter annulleringen har de modtaget en bekræftelse på mail. Men flere kunder, hvoraf de fleste har betalt via MobilePay, er fortsat nervøse for, om de kan regne med, at deres penge ikke bliver trukket.

Nordjyske har talt med flere kunder, der har oplevet, at deres penge er trukket, kort tid efter de har bestilt. Det til trods for, at Pinderup Træpiller har garanteret, at pengene først trækkes, når træpillerne er leveret.

Flere firmaer trækker penge

Anders Pinderup, der er personen bag Pinderup Træpiller, har tidligere oplyst til Nordjyske, at han har en indløsningsaftale med firmaet Clearhaus, der tilbyder onlinebetalingssystemer til webshops.

Men hos flere kunder dukkede et helt andet og tredje firma op, da de tjekkede deres kontoudtog.

Den ene kunde havde bestilt en palle med 6 mm træpiller til levering. I alt 4100 kroner med fragt. Pengene blev trukket fra hendes konto samme dag, selvom hun ikke havde modtaget sine træpiller.

I denne hal skal der der i følge Pinderup Træpiller laves en produktion med træpiller allerede fra næste uge. Foto: Martél Andersen

På hendes kontoudtog står der, at pengene er trukket af et firma ved navn MCD klipklister.dk. En anden kunde, der siden har fået sine penge retur, var blevet trukket 7000 kroner af VDK Traepiller.dk.

Firmaet MCD Klipklister.dk dukker ikke op i virksomhedsregistret, men en Google-søgning leder frem til hjemmesiden klipklister.dk. I firmaets mailadresse indgår navnet Fam3D, der også er navnet på selskabet bag Pinderup Træpiller.

Samtidig er domænet klipklister.dk ejet af Tine Pinderup, der også ejer domænet pinderuptræpiller.dk.

Klipklister.dk annoncerer blandt andet med 3D Papirklip og har angiveligt fem fysiske butikker. De har alle adresse i Miami.

- Pengene er ikke hos os

Anders Pinderup oplyser fredag til Nordjyske, at han har solgt 200 tons træpiller. På firmaets hjemmeside kan man læse, at lidt under et tons træpiller på palle koster 3500 kroner.

Flere kunder fortæller, at de herudover har betalt 600 kroner for at få deres varer fragtet. Med andre ord har firmaet altså indtil videre solgt træpiller for over 800.000 kroner. Hvor mange ordrer, der siden er annulleret, er ukendt.

Pinderup Træpiller skriver fredag morgen på sin Facebook-side, at kunder, der ønsker deres ordrer annulleret, skal sende en e-mail med deres ordrenummer.

Pinderup Træpiller siger, at firmaet vil dumpe priserne på træpiller. Firmaet annoncerer med træpiller til halv pris. Foto: Martél Andersen

"Pengene vil automatisk blive frigivet og DERFOR bliver intet hævet på konto", skriver firmaet i sin opdatering.

"Har man lavet en bankoverførsel skal man dog sende sit registrerings- og kontonummer i en e-mail, "så de (pengene red.) kan sendes retur", står der videre.

Nordjyske har spurgt ejer Anders Pinderup, om det skal forstås sådan, at nogle kunder har fået trukket deres penge, før de har fået deres varer.

- Nej, overhovedet ikke. Det er dem, der har lavet en bankoverførsel. Det er sådan, at inde på vores hjemmeside kan man vælge at trykke bankoverførsel, hvis man afhenter. Så kan man overføre pengene, når man står her og afhenter sine varer. Så er der nogle folk, der har valgt at overføre dem nu her. Det er ikke noget, jeg kan gøre så meget ved, siger Anders Pinderup.

Klippeklistre-firmaet

Han fortæller, at han har flere beviser på, at Pinderup Træpiller har tilbageført pengene til sine kunder.

- Du kan snakke med vores indløser, Clearhaus, som kan bekræfte alt det, jeg siger. Vi har ikke hævet nogle penge fra folk. Vi har intet gjort. De (Clearhaus red.) har pengene hos dem. Vi har dem ikke hos os, siger Anders Pinderup.

Vi har talt med en kunde, der har fået trukket sine penge af et firma, der hedder MCD klipklister.dk. Hvordan hænger det sammen?

- Det har vi slet ikke noget med at gøre.

Hvorfor ryger pengene så derhen?

- Det gør de heller ikke. For det er ikke det, der står på vores indløsningsaftale, siger Anders Pinderup.

Clearhaus oplyser i et skriftligt svar til Nordjyske, at de "på grund af deres tavshedspligt hverken kan be- eller afkræfte, om Fam3D Filament er kunde hos Clearhaus".

- Clearhaus er generelt meget opmærksomme på særligt negative oplysninger om kunder i medierne, for det indgår i Clearhaus' løbende vurdering af, om en virksomhed kan være kunde eller ej. Kunder, der betaler med et Visa eller Mastercard kan være meget trygge ved at handle på nettet, for hvis de betaler for varer, der ikke bliver leveret, har de mulighed for at lave en indsigelse i deres bank og få pengene retur ad den vej. Reglerne er designet til præcis en situation som den, Nordjyske omtaler her, skriver Josefine Kjærsgaard Johnsen, der er jurist hos Clearhaus.