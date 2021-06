Michael blev undersøgt for hvidvask, da han købte rundstykker: - Det er helt grotesk!

NORDJYLLAND:- Det er jo helt grotesk!

Michael Pilgaard skiftevis sukker og griner, mens han fortæller.

Han finder det både grotesk og morsomt, at noget så uskyldigt som rundstykker har fået hans bank til at undersøge ham for hvidvask.

- Nu kan man ikke engang købe rundstykker til sine kolleger uden at skulle...