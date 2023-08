Nordjysk virksomhed i voldsom nedjustering

Roblon i Frederikshavn, der sælger fiberløsninger til kabelindustrien og energisektoren, nedjusterer forventningerne til årets resultat med et større million-beløb.

Det oplyser virksomheden i en selskabsmeddelelse.

Her et godt stykke inde i året erkender ledelsen, at man ikke rammer en omsætning i størrelsesordenen 400 til 430 millioner kroner - i steder forventer man at lande på mellem 360-380 millioner kroner.

Der peges på to forklaringer: Forventede ordrer til olie- og gas offshore-projekter er udskudt til næste år, ligesom virksomheden har været ramt af produktionsvanskeligheder, hvilket har medført "ekstraordinære store uforudsete omkostninger".

Nede på bundlinjen betyder det, at man regner med at lande et sted mellem et stort rundt nul og minus ti millioner kroner.

Tidligere regnede man med et resultatet af den primære drift (før særlige poster) på mellem fem og 20 millioner kroner.

Sælger domicil

Nedjusteringen kommer samtidig med, at Roblon er ved at sælge sit domicil på Nordhavnsvej i Frederikshavn for et større millionbeløb.

Det er fire år siden, at ledelsen besluttede at forsøge at sælge hovedsædet og man har for nylig underskrevet en hensigtserklæring om salg med en køber.

Prisen er 27 millioner kroner kontant - men handlen er betinget af, at køberen får en miljø-godkendelse.

Koncernens danske aktiviteter vil efter et frasalg blive samlet på Roblons faciliteter i Gærum, hvor produktionen og en række administrative funktioner allerede befinder sig.