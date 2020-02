Mild vinter betyder mindre salt på vejene: Producenten er ikke bekymret

For producenterne af vejsalt har det milde vintervejr betydet et væsentligt mindre salg af vejsalt. Det er Nouryon Dansk Salt fra Mariager, der producerer og leverer det meste vejsalt til de nordjyske kommuner, og her er lagrene med vejsalt stadig fyldte.

- Det er klart, at behovet for vejsalt har været lille, så vi har heller ikke solgt meget. Men vejsalt kan gemmes til næste år, så det er ikke en katastrofe, at vi ikke får det solgt i år, siger Kim Holleufer, der er salgschef for Nouryon Dansk Salt.

Kim Holleufer mindes ikke, at i sin 25 år som salgschef, at behovet for vejsalt har været mindre end i denne vinter.

Fleksibel produktion

På trods af, at salget af vejsalt har været minimalt, får det ikke yderligere økonomiske konsekvenser for Nouryon Dansk Salt. For selvom firmaet leverer en stor mængde salt til de danske veje, er det ikke deres primære indtægtskilde.

- Vi sælger salt til mange forskellige industrier, som vi tjener flere penge på end på vejsalt. Her i Mariager producerer vi for eksempel hovedsagligt salt til fødevarer og farmaceutiske produkter, siger Kim Holleufer.

Ifølge Kim Holleufer er Nouryon Dansk Salt meget fleksibel og kan hurtigt omlægge produktionen til en anden type salt. Dermed er de ikke afhængige af den indtægt, som salget af vejsalt indbringer.

- Det er en bevidst strategi fra vores side, fordi det er meget usikkert at have vejsalt som sit primære salgsområde, når vejret er så omskifteligt, som det er, siger Kim Holleufer.