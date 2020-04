Miljøstyrelsen: Omstridt hånddesinfektion vildleder forbrugerne

NORDJYLLAND:Miljøstyrelsen tilbagekalder nu et omstridt hånddesinfektionsprodukt, der de seneste uger har været brugt af kunder og personale i flere danske supermarkeder og er solgt som ja tak-tilbud til private kunder hos flere Spar-købmænd rundt om i landet.

Der er tale om et hånddesinfektionsmiddel fremstillet af Kolding-firmaet Nowocoat.

Det aktive stof i Nowocoats produkt er et desinficerende middel, der i Danmark normalt bruges til at rense overflader i industrien og som konserveringsmiddel. Foto: Claus Søndberg

Nowocoat har fået et påbud fra Miljøstyrelsen om at tilbagekalde deres produkt fra markedet og fra forbrugerne.

Produktet lover på etiketten, at det fjerner bakterier og vira og bekæmper smittespredning på ti sekunder, og at det virker i to til fire timer. Men det er der ikke dokumentation for, vurderer styrelsen.

Har fremsendt egen test

- Ingen af delene har vi fået dokumentation for. Det står i kemikalieloven, at du ikke må markedsføre et produkt, som kan vildlede forbrugeren. Det mener vi, der er tale om her, siger Kim Holm Boesen, kontorchef hos Miljøstyrelsen.

I sidste uge såede en af landets førende eksperter i hospitalshygiejne, professor Niels Høiby, tvivl om effekten af produktet fra Nowocoat over for TVMidtvest.

- Vi ved ikke, om det kan desinficere hænderne på 15 sekunder, som er det, man accepterer i sygehusvæsenet. Man kan ikke stå og gnide hænder i flere minutter.

Foto Claus Søndberg

- Det er producentens ansvar at dokumentere, at det han sælger til supermarkederne har den effekt, som han påstår, det har. Ellers er det jo falsk tryghed, og det duer ikke, uddybede Niels Høiby senere over for NORDJYSKE.

Det var en henvendelse fra TV2, der i sidste uge fik Miljøstyrelsen til at rette henvendelse til Nowocoat og bede om dokumentation for effekten af produktet.

Modsat håndsprit indeholder produktet fra Nowocoat ikke alkohol.

Det aktive stof er derimod et desinficerende middel, der normalt bruges til at rense overflader i industrien og som konserveringsmiddel.

Det hedder didecyldimethylammoniumchlorid (forkortes DDAC).

- De har fremsendt deres egen test og nogle internationale publikationer om kvartære ammoniumforbindelser, som det aktive stof DDAC tilhører. Det er vores vurdering, at det ikke dokumenterer, at stoffet netop deres produkt er virksomt efter en applikation på 10 sekunder, og virker i op til to timer.

- Vores eksperter har holdt Nowocoats dokumentation oppe imod en teststandard fra EU's kemikalieargentur ECHA for, hvad man skal lave af forsøg for at dokumentere effektivitet som biocid, siger Kim Holm Boesen.

Han fortæller, at fordi det aktive stof i Nowocoats produkt, DDAC, er et stof, man ikke normalt ser i hånddesinfektionsmidler i Danmark.

- Når produktet bruges i en ny sammenhæng, er der nogle standarder, der skal opfyldes for, hvordan man opsætter et forsøg.

Nowocoat fik påbuddet torsdag aften. De har nu to dage til at trække produktet tilbage fra forhandlerne.

Ny forsyning af håndsprit

En lang række danske dagligvarekæder har de seneste uger stillet Nowocoats produkt til rådighed for sine kunder, så de kan rense hænderne, inden de fylder indkøbskurven.

Det gælder blandt andre kæderne Meny og Spar, der hører under Dagrofa.

- Vi følger myndighedernes anvisninger som altid, og derfor fjerner vi hånddesinfektionsmidlet fra NowoCoat fra vores butikker hurtigst muligt, skriver Jannie Ravn Madsen, kommunikationskonsulent hos Dagrofa i en mail til NORDJYSKE.

Også Rema 1000 og en del af Salling Groups butikskæder har haft produktet stående ved indgangen.

Salling Group oplyser til NORDJYSKE, at man allerede i sidste uge skiftede Nowocoats produkter ud, da det lykkedes at få fat i håndsprit.

Hos Rema 1000 beklager kommunikationschef Jonas Schrøder, at man har stillet produktet til rådighed for sine kunder.

Han oplyser, at Rema 1000 torsdag fik en ny forsyning af håndsprit hjem og har skiftet Nowocoats produkt ud.

- Efter Miljøstyrelsens afgørelse trækker vi produktet tilbage fra vores butikker formelt, så det ryger tilbage til leverandøren.

Skulle I som stor koncern ikke have tjekket effekten af det her produkt mere grundigt, inden I stillede det til rådighed for jeres kunder?

- Jo, men vi fik det også forbi en ekstern konsulent, som også sagde god for det. Og så er der jo så- heldigvis kan man sige - opstået det, at Miljøstyrelsen er kommet ind over for at validere det. Det er jo godt, at de slår ned på det, så det kan blive tilbagetrukket.

- Vi er jo selvfølgelig ikke interesseret i at have noget stående fremme, som der bliver stillet spørgsmålstegn ved. Og det kan vi kun beklage. Vi har ikke oplevet noget som denne her coronakrise før, og vi blev bedt af myndighederne om at stille noget til rådighed for kunderne.

- Så vi har gjort det bedste, vi kunne, for at finde et alternativ i en svær situation, hvor det har været umuligt at få fat på håndsprit.

Var det ikke bedre, at I ikke havde stillet noget til rådighed?

- Det kan du jo godt sige set i bakspejlet, men det er jo umuligt for mig at spole tiden tilbage. Vi fik oplyst af både producenten og en ekstern konsulent, at det her virkede. Så det var selvfølgelig det, vi stolede på. Men set i bakspejlet, var det selvfølgelig ikke et produkt, vi ville have stillet frem, hvis vi havde haft den viden, vi har i dag, siger Jonas Schrøder.

I Aalborg er Morten Degner Dahl glad for, at der nu kommer vished om dokumentationen for Nowocoats produkt.

Han købte for to uger siden fem liter af produktet til 699 kroner hos sin lokale SPAR-købmand i Visse, der ligesom mange andre Spar-købmænd landet over har solgt produktet som et ja tak-tilbud på Facebook.

Morten Degner Dahl har købt en femliters dunk med hånddesinfektion som et køtilbud hos sin lokale Spar Købmand. Foto Claus Søndberg

Men Morten Degner Dahl og hans familie undrede sig over, at produktet ikke indeholdt sprit. Derfor henvendte de sig til NORDJYSKE.

- Vi har helt ladet være med at bruge det. Jeg er glad for, at det nu er blevet undersøgt. Det har hele tiden været min mission. Pyt med pengene. Min største bekymring har været, at skolelukninger og hjemmearbejdspladser bliver forgæves, hvis man i supermarkederne bruger et produkt, der ikke er fuldt dokumenteret.

- Pyt med pengene. Min største bekymring har været, at skolelukninger og hjemmearbejdspladser bliver forgæves, hvis man i supermarkederne bruger et produkt, der ikke er fuldt dokumenteret. Foto: Claus Søndberg

- Det er jo falsk tryghed for forbrugerne. Jeg synes, man skulle have givet det mere seriøsitet, da der begyndte at blive sået tvivl om effekten. Ellers havde det været bedre at lade være og måske stille nogle handsker til rådighed, siger Morten Degner Dahl.

Ekstra travlt hos Miljøstyrelsen

Hos Miljøstyrelsen har man i disse dage ekstra travl med at se på dokumentation for nye typer af hånddesinfektionsmidler, fortæller Kim Holm Boesen.

- Det er blandt andet nogle sager, hvor folk har omhældt selv derhjemme og har solgt det videre. Og så er der nogle, der har produkter, der er godkendt til andre dele af hygiejneområdet - for eksempel fødevareindustrien som begynder at sælge det til hånddesinfektion.

-Det plejer ikke at være et issue, men sandsynligvis fordi der er mangel på håndsprit, er der en masse andre, der kommer med alternative produkter. Og der er vi nødt til at have en dokumentation for, at de er virksomme. Ellers er der tale om falsk markedsføring, siger Kim Holm Boesen.

NORDJYSKE har forgæves forsøgt at få en kommentar fra producenten Nowocoat og fra selskabet Biotech Force Danmark, som Nowocoat har fremstillet produktet for.