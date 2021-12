Milliard-aftale: Så meget får fiskerne i erstatning for mistede Brexit-kvoter

NORDJYLLAND:Lige siden Brexit har det svævet i det uvisse, hvor meget danske fiskere vil kunne få i erstatning for tabte fiskerettigheder i britisk farvand. Nu er det afgjort.

Danske fiskere har samlet set tabt cirka 1,2 milliarder kroner på mistede kvote-rettigheder i forbindelse med Brexit.

Ifølge en ny EU-aftale bliver fiskerne nu kompenseret med 841 millioner kroner. Aftalen betyder, at fiskere med mindre både får 100 procents erstatning, men nogle af dem med de større både får ikke fuld kompensation.

Torsten Schack Pedersen (V). Arkivfoto: Claus Søndberg

- Jeg er glade for, at det er lykkedes at sikre en kompensation. Det er jo langt mere end de nul kroner, der var udgangspunktet. Det mest rimelige havde været fuld kompensation, mente Venstre, men der mente regeringen og støttepartierne, at der skulle ske en graduering af erstatningen, siger det nordjyske folketingsmedlem og fiskeriordfører for Venstre, Torsten Schack Pedersen (V).

Han håber, at regeringen også vil være med til at sikre en anden af de danske fiskeres store aktuelle problemer, nemlig det tab på cirka 200 millioner kroner, de har haft i forbindelse med Brexit, der har gjort, at danske fiskere også har mistet fiskerettigheder i norske farvande i forbindelse med Brexit.

Den samlede aftale lyder på et større beløb, hvor 841 millioner kroner går til direkte kompensation for kvotetab. 204 millioner kroner går til en ordning for ophug for fiskere, der ser sig nødsaget til at forlade erhvervet.

Ministeren mener, at det skabte kedelige ringe i vandet, at fiskere blev hårdt ramt på indtjeningen. Derfor er det vigtigt med kompensation.

- Det er kun fair og rimeligt. Og så sikrer det, at man har mulighed for at fortsætte i erhvervet eller forlade det nogenlunde tørskoet, siger Rasmus Prehn.