Milliard-projekt blev droppet: Nu er der nyt om attraktiv havnegrund

AALBORG:Om tre år rykker 700 medarbejdere ind i et nyt, stort domicil på havnefronten i Aalborg.

Det sker, når energi- og telekoncernen Norlys samler sine tre nordjyske lokationer i ét stort nybyggeri på Gasværksvej 25 med udsigt til fjorden.

Det fortæller Norlys i en pressemeddelelse.

Det nye domicil får Alfa Laval og stykgodshavnen som nærmeste naboer.

Det nye domicil kommer til at ligge ned til havnefronten med fjordudsigt. Pressefoto

Gasværksej 25 har tidligere været i kikkerten til et milliard-byggeri. En nordjysk investorgruppe ønskede at opføre et højhus på 107 meter samt en bilremise på grunden.

Hensynet til den tunge industri i området endte dog med at spænde ben for projektet, der blev endeligt skrinlagt sidste år.

I stedet bliver der altså kontorbygning på grunden med plads til 700 mennesker. Det nye Norlys-domicil, der ventes at stå klart i starten af 2024, skal dog ikke kun være en arbejdsplads.

Det skal også være et kraftcenter for grøn energi.

Nærmere bestemt skal det danne rammen om en styrket relation til samarbejdspartnere og de grønne fællesskaber, der skal manifestere Aalborg og Nordjylland som et arnested for fremtidens bæredygtige løsninger, lyder det i pressemeddelelsen.

- Jeg er stolt af, at Norlys har valgt Aalborg og Nordjylland som hjemsted for sit nye domicil. Det betyder meget for hele landsdelen, at vi har attraktive arbejdspladser, og i kraft af at vi er en uddannelsesby, kan vi garantere, at der er mange talenter at rekruttere. Vi er et stærkt match, som er med til at styrke vores samarbejde i Green Hub Denmark, hvor vi både øger jobvæksten og finder fremtidens grønne løsninger, siger Thomas Kastrup-Larsen, (S) borgmester i Aalborg Kommune.

Epicenter for grønne kompetencer

Aalborg og Nordjylland har gennem årene opbygget en stærk position som et epicenter for grønne kompetencer i Danmark og Nordeuropa, siger Niels Duedahl, adm. direktør i Norlys.

- Med etableringen af vores nordjyske domicil understøtter vi ambitionen om ikke bare at bidrage til, men at være en del af den grønne omstilling. De nye rammer skaber betingelserne for, at vi kan idégenerere, udvikle og samarbejde os frem til stærke svar på de udfordringer, der ligger foran os. Det glæder mig utroligt meget, at vi på den måde kan cementere vores grønne mål og samtidig skabe virkelig gode rammer for vores kolleger, siger han.

Godt samarbejde udbygges

At det netop er Aalborg, der skal huse Norlys’ grønne kraftcenter, er ikke tilfældigt.

- Norlys har gennem mange år haft adresse i Aalborg, og som metropol og universitetsby har Aalborg virkelig noget at byde på. Desuden har vi allerede et rigtig godt samarbejde og et stort interessefællesskab omkring det grønne fokus med Aalborg Kommune, siger Niels Duedahl.

Alle medarbejdere fra Norlys’ nuværende tre nordjyske lokationer flytter ind i nybyggeriet. Det samme gør Norlys Energy Trading, der håndterer trading og risikostyring for både Norlys og Eurowind Energy.