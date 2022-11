Henrik Sørensen blev milliardær – nu siger han stop efter 26 år

NØRRESUNDBY:Han er en af Nordjyllands mest succesfulde erhvervsmænd og solgte tidligere på året sit livsværk i en milliardhandel.

Nu siger Henrik Sørensen efter 26 år farvel til jobbet som adm. direktør i pumpekoncernen Desmi og overdrager tøjlerne til et nyt ansigt. Det oplyser Desmi i en pressemeddelelse.

Den nye øverste chef hedder Humphrey Lau og har en fortid i blandt andet Novo Nordisk, Novozymes og senest Grundfos, hvor han har bestredet flere ledende stillinger.

Nu skal han stå i spidsen for den 188 år gamle industrikoncern Desmi med hovedsæde i Nørresundby og godt 1000 ansatte, hvoraf omkring en tredjedel sidder i Kina.

- Jeg er meget spændt og ydmyg over denne mulighed, udtaler Humphrey Lau i pressemeddelelsen.

Henrik Sørensen trykker hånd med Desmis nye topchef, Humphrey Lau. PR-foto.

En kanonforretning

Den 65-årige Henrik Sørensen fratræder som direktør pr. 1. december og indtræder dernæst som medlem af bestyrelsen. Han blev topchef i Desmi tilbage i 1996, og i 2003 pantsatte han en stor del af sit landsted og tog lån i to forskellige banker for at skrabe nok penge sammen til at købe sig ind i virksomheden.

Siden har Desmi udviklet sig til en kanonforretning med trecifrede millionoverskud og en milliardomsætning.

Virksomhedens historie går helt tilbage til 1834. Dengang hed den ”Henning Smiths Jernstøberi” og producerede bl.a. kirkeklokker, spytbakker og kakkelovne.

I dag sælger Desmi pumpeløsninger til først og fremmest skibs- og offshore-industrien, men også aquakultur - produktionsanlæg beregnet til opdræt af fisk.

Vil være storbonde

I juni solgte Henrik Sørensen imidlertid størstedelen af Desmi til kapitalfonden One Equity Partners (OEP). Det skete efter en længere proces, hvor Desmi ad flere omgange havde været til salg.

Salgsprisen blev ikke offentliggjort, men det er tidligere blevet anslået, at Desmi er op mod tre milliarder kroner værd.

Og nu stopper Henrik Sørensen så som direktør. En beslutning, han ifølge Desmi selv har truffet.

- Det har været en fantastisk rejse at lede denne virksomhed i over 26 år, og jeg er stolt over at overdrage nøglerne til Humphrey Lau, udtaler han i pressemeddelelsen.

Henrik Sørensen har været topchef i Desmi i 26 år. Om lidt er det slut. Foto: Claus Søndberg

Henrik Sørensen, der er bosat på landstedet Stenseminde i Vadum, har tidligere fortalt Nordjyske, at han vil skabe et større landbrug, som han selv vil drive.

Derfor har han gennem længere tid været i gang med at opkøbe gårde og jord.

Blandt andet har han sat sin underskrift på en købsaftale på herregården Sdr. Elkær ved Sulsted, som han, ifølge offentligt tilgængelige dokumenter, betalte hofjægermester og kammerherre Steen Louis Rewentlow-Mourier 56 millioner kroner for.