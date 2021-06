Milliardæren vender hjem. Det siger noget stort om Aalborg

Det er ikke hver dag, at en ejendomsmilliardær flytter hovedkontoret fra København til Aalborg. Ikke desto mindre er det præcist, hvad Carl Ejler Rasmussen har gjort.

Med en storstilet plan i skuffen kaster den nordjyske byggematador nu 1,5 milliarder kroner i tre projekter rundt om i Aalborg. Han vender tilbage til rødderne. Og milliardærens hjemkomst fortæller en vigtig historie.

Historien om et Aalborg, der indtil for ikke mange år siden fremstod som en uskøn industriby, men som nu på flere områder har overhalet landets øvrige storbyer.

Befolkningstilvæksten i kommunen var sidste år stigende – i modsætning til både København, Aarhus og Odense. Andelen af ledige butikslokaler er lavere. Byggeriet boomer som aldrig før.

Som paddehatte rundt om i byen knopskyder mere eller mindre mondæne byggerier. Nedlagte fabriksbygninger og pladser fyldes med kultur, oplevelser, butikker og lejligheder.

Arven som rå arbejderby fortrænger sig mere og mere.

Det er lige præcis den tendens, som den hovedrige byggematador Carl Ejler Rasmussen har spottet. Aalborg er i den grad blevet mulighedernes by – også hvis man øjner en god forretning.

Men skiftet fra barsk fabriksby til finkulturel vidensby er ikke uden sværdslag. Ej heller de mange store etagebyggerier, som skyder op. Sidste år viste en opgørelse, at Aalborg har den højeste andel af ubeboede boliger i landet.

Kritikere mener, at byggeboomet har taget overhånd. At Aalborg forsøger at gøre sig til noget, den ikke er. Andre siger, at den hastigt voksende byggemasse er med til at sikre, at almindelige mennesker har råd til at sidde til leje med fjordudsigt.

Imens fortsætter investorer, pensionskasser og byggelystne erhvervsfolk som Carl Ejler Rasmussen med at kaste deres kærlighed og penge på byen. Formentlig fordi de ser en lys fremtid for den. Og fordi de lugter en god investering.

Aalborg som by er blevet mere stolt af sig selv. Og der er også mere at være stolt over. Det er derfor, at Aalborg nu er et sted, som folk flytter til – og ikke fra.

De mange industrijobs, som forsvandt hos eternitfabrikken, spritfabrikken og cigarfabrikken er konverteret til nye industrijob i virksomheder som Siemens og Bladt Industries. Højteknologiske fyrtårne som Gomspace og Netcompany trækker specialiseret arbejdskraft til.

Aalborg Universitet agerer magnet for de unge.

I iveren efter at løfte Aalborg til nye højder er det imidlertid vigtigt, at man ikke forkaster byens gamle identitet. At man værner om arven efter eternitten, spritten og tobakken. Det, der var med til at grundlægge byens storhed, og som stadig er byens rygrad.

Husk på, at over hver femte fuldtidsbeskæftigede aalborgenser arbejder i industrien. Langt mere end i landets øvrige storbyer.

Den gamle fabriksby kan endnu – og heldigvis for det.