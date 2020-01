Milliardinvestering på Aalborg Havn: Målet er 5000 nye job

AALBORG:Aalborg Havn har pr. 1. januar skiftet navn til det mere internationalt klingende ”Port of Aalborg” som startskud på en ny 10-års plan om at fordoble havnens omsætning, investere to milliarder kr. og tiltrække 10-15 store virksomheder, der overvejende skal findes uden for landets grænser.

Det oplyser Port of Aalborg i en pressemeddelelse.

Målet er på 10 år at løfte havnens omsætning fra 200 til 400 millioner kroner og bidrage med 5000 jobs til Aalborg Kommune. En vækst, der i høj grad skal komme fra etableringen af nye virksomheder på havnen.

- Vores formål er at skabe værdi for kommunen, og vi tror på, at øget internationalisering bliver en af de vigtigste nøgler til at realisere vores ambitiøse målsætninger. Men skal vi lykkes med at tiltrække flere udenlandske virksomheder, kræver det, at vi løfter blikket og udvider vores perspektiv. Med det nye navn signalerer vi både internt og eksternt, at vi er et internationalt havneområde, og det er afgørende, fortæller administrerende direktør i Port of Aalborg, Claus Holstein.

Vores opgave handler ikke længere blot om at håndtere gods over kaj, men mere generelt om at skabe rammer, der kan understøtte virksomheders drift og vækst, siger Claus Holstein. Privatfoto

- I et internationalt perspektiv er Danmark et ganske lille land. Afstanden fra eksempelvis Aalborg til København er ikke nødvendigvis noget særligt set fra en udenlandsk virksomhed, og når udenlandske koncerner vil etablere sig i Danmark eller i Skandinavien, skal vi være langt bedre til at byde os til. Vi har styrkepositionerne til at være konkurrencedygtige og ikke mindst et attraktivt sted for nye medarbejdere at bosætte sig, uddyber han.

Her peger han blandt andet på de multimodale logistikmuligheder, et af verdens bedste tekniske universiteter, kulturelle trækplastre og byliv samt byens stærke erfaringer og konkrete projekter med fokus på bæredygtighed.

Milliardinvesteringer på vej

Efter planen skal der investeres to milliarder kr. i nye rammer og faciliteter i havnens erhvervspark i Aalborg Øst.

- Investeringerne rettes hovedsageligt mod baglandet og dermed vores erhvervspark. Vores opgave handler ikke længere blot om at håndtere gods over kaj, men mere generelt om at skabe rammer, der kan understøtte virksomheders drift og vækst – herunder infrastruktur, moderne lager- og produktionsfaciliteter og andre logistikmuligheder som eksempelvis jernbanen, siger Claus Holstein.

Senest har Port of Aalborg investeret i en ny testhal til test af vindmøllevinger til virksomheden Blaest samt opførelsen af en ny fabriksbygning til metanolbrændselscelle-virksomheden Blue World Technologies.

- Vi tør investere i vores kunder og hjælpe dem med at udvikle sig, og det er for os et vigtigt signal at sende. At tiltrække virksomheder forudsætter gode fysiske rammer, viden og infrastruktur, men det er ikke ”reason to go” alene. Vi skal tilbyde internationale virksomheder at komme til Port of Aalborg, fordi vi er en port eller en gate ind i en mulighedsmaskine, der kan udvikle allerede gode virksomheder til fantastiske virksomheder. Netop derfor kalder vi vores vision ”gate to great”, siger Claus Holstein.

Allerede i år ventes Port of Aalborg at investere 200 millioner kr. i rammerne på Østhavnen.