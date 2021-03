Millionordre til højtflyvende Aalborg-firma

AALBORG:Den danske satellitproducent GomSpace har fået til opgave at bygge de første tre små satellitter i en klimamission til et trecifret millionbeløb.

Bag klimamissionen står den Europæiske Rumfartsorganisation ESA, der har valgt et konsortium anført af GomSpace som hovedleverandør til klimamissionen. Ifølge Undervisnings- og Forskningsministeriet, der refererer til en meddelelse fra ESA, lyder budgettet for projektet på et trecifret millionbeløb i den lave ende.

Administrerende direktør hos GomSpase Niels Buus har ikke ønsket at kommentere nyheden fra ESA.

Administrerende direktør Niels Buus med en af de nanosatellitter, der er Gomspace's speciale.

Hos uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) vækker ESA's valg af det danske satellitfirma begejstring.

- Jeg bliver rigtig stolt, når jeg oplever, at Danmark er i verdensklasse og kan bidrage til et så vigtigt klimaprojekt. Det er i høj grad et skulderklap til dansk industri inden for den her branche, og samtidig er det en cementering af en nordjysk styrkeposition på området, siger Ane Halsboe-Jørgensen.

Ifølge Undervisnings- og Forskningsministeriet er det er første gang, at ESA bruger en konstellation af små satellitter til klimaforskning. Målet er at lave hurtigere og billigere klimaforskning. I dag kan det tage 10 år at forberede en mission med en stor satellit. ESA har derfor besluttet at lave en række missioner med små satellitter, såkaldte cubesats. Ambitionen er, at der kun skal gå tre år fra idé til opsendelse. Navnet på den nye type missioner er SCOUT-missioner.

Instrumenterne på satellitterne skal kortlægge og indsamle data, der kan bidrage til at registrere de processer, der foregår i de to nederste lag i atmosfæren - den øvre Troposfære og Stratosfæren.

Satellitter skal udforske den øvre troposfære og stratosfæren Missionen består af tre satellitter, der hver består af 12 units, som bærer forskellige instrumenter. GomSpace leverer satellitterne og er hovedentreprenør på opgaven, mens det britiske firma RAL (Rutherford Appleton Laboratory) leverer måleinstrumenterne, som bl.a. består af et termisk infrarødt spektrometer. Klimamissionen skal levere svar på følgende spørgsmål: - Hvordan vekselvirker indholdet af vanddamp i den øvre troposfære og stratosfæren med klimaændringer på jorden. - Hvordan reagerer den kemiske sammensætning i den øvre troposfære og stratosfæren på stigende udledninger af drivhusgasser. - Hvordan kan estimater af udledninger af drivhusgasser forbedres gennem større kendskab til indhold af drivhusgasser og ozon i den øvre troposfære og stratosfæren. - Hvordan påvirker klimaændringer indholdet af ozon i stratosfæren. GomSpace udvikler og producerer teknologi til nanosatellitter (satellitter der vejer op til 30 kg) samt styresystemer til satellitter Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet VIS MERE

Missionen fokuserer på troperne, da atmosfæren i denne region er markant påvirket ved konvektion af opadstigende luft, som ofte er massivt forurenet på grund af afbrændinger af vegetation samt af mineralsk støv. Troperne anses derfor for at kunne bidrage mest til studier af processer i atmosfærelagene og disses påvirkning på klimaet.

Missionen planlægges sendt op i 2024 og at vare fire år.

- Den viden og kompetence, som GomSpace besidder, og som kommer til udtryk med de satellitter, de har skal levere til et så vigtigt klimaprojekt, er et stort bidrag til den grønne omstilling, siger uddannelses- og forskningsministeren, der ser store perspektiver i, at man på europæisk niveau kobler rumindustrien og klimaforskningen.

GomSpace er ifølge uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen et godt eksempel på en virksomhed, der er udsprunget af universitetsmiljøet.

- GomSpace er et godt eksempel på en virksomhed, der er udsprunget af et forskningsmiljø på universitetet, som får udviklet sine satellitter ved eksempelvis at få del i europæiske forsknings- og rumproprojekter, hvilket igen baner vej for at komme ud på det private marked. På den måde er det et rigtigt godt eksempel på, hvad vi kan, hvis vi får forskning, udvikling og det private erhvervsliv til at gå hånd i hånd, siger ministeren.

Regeringen forbereder i øjeblikket en grøn opdatering af den nationale rumstrategi, som bl.a. vil have fokus på, hvordan dansk rumteknologi kan hjælpe Danmark med den grønne omstilling og mere og bedre viden om klimaforandringerne.