Millionbevilling sikrer tilbud til iværksættere

NORDJYLLAND:Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilget yderligere 1,8 millioner kroner til det nordjyske program for vækst- og videns-iværksættere, Innovativ Vækst.

Dermed har Erhvervshus Nordjylland samlet set 7,5 millioner at gøre godt med på programmet de næste to år.

Erhvervshus Nordjylland har de seneste tre år haft succes med programmet Innovativ Vækst, der er målrettet ledige, som ønsker at etablere sig som vækst- og vidensiværksættere.

Det særlige ved programmet er, at deltagerne hen over et forløb på 26 uger har ret til at modtage dagpenge, mens idéen til en virksomhed eller et produkt modnes - samtidig med, at de ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Indledningsvist gennemgår deltagerne et seks uger langt afklaringsforløb, så det kun er de mest lovende iværksættere, der går videre til selve programmet.

Ifølge Erhvervshus Nordjylland har programmet indtil videre været årsag til etablering af 27 virksomheder og 24 arbejdspladser i Nordjylland. Derfor har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vurderet, at der er grund til at lade programmet fortsætte indtil udgangen af 2021.

- Innovativ Vækst er sat i verden for at hjælpe ledige med at etablere sig som videns- og vækstiværksættere, siger Lars Erik Jønsson, adm. direktør i Erhvervshus Nordjylland, i en pressemeddelelse

- Undervejs får deltagerne masser af vejledning og støtte, og vurderer vi ikke, at idéen fortsat er bæredygtig, går de ikke videre. Det minder lidt om X-Faktor, og den model gør, at vi udelukkende bruger tid og penge på de iværksættere, der har en reel chance for at etablere en vækstvirksomhed, der siden kan skabe arbejdspladser.