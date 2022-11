Millioner på kontoen: Alligevel arbejder han som læge i en lille nordjysk by

Fra første januar får Skagen en ny fast praktiserende læge. Det sker i forbindelse med at Carl J. Brandt har købt sig ind hos Lægerne på Sct. Laurentiivej.

Og man skal bare google hans navn for at finde ud af, at Carl Joakim Brandt har en særlig historie.

Han var for eksempel med til at grundlægge Netdoktor og senere sælge virksomheden for et ukendt millionbeløb.

Han ler, da han får spørgsmålet, om han egentlig behøver at arbejde?

Om ikke han har penge nok til at kunne lade være med at arbejde som læge i Skagen?

- Jeg elsker at være læge. Lægegerningen bekræfter mig som menneske, fordi jeg gør en forskel. 25 gange på en dag hjælper jeg folk og møder taknemmelige patienter. Det er privilegeret at have et så meningsfyldt arbejde, siger han og pointerer:

- De dage, jeg har det bedst, er de dage, jeg er læge i Skagen.

Det er faktisk første gang, 56-årige Carl J. Brandt er del af et kompagniskab.

I hvert fald i form af en lægepraksis. For han har siden 1998 dannet parløb med journalist Rune Bech. De to fik ideen med Netdoktor, som handlede om at gøre viden om sundhed nemt at forstå for almindelige mennesker.

- Og det eventyr var fint for kontoen, siger han og fortæller, at de også udviklede sundhedsvirksomhederne Slankedoktor og Sundhedsdoktor.

I dag er de medejere af Liva Healthcare. Firmaet arbejder især i England, hvor patienter kan vælge om de ønsker online vejledning via en app eller ønsker at møde op og få vejledning.

- De fleste vælger onlinevejledning via appen Liva. Og lige nu har vi 57.000 engelske patienter og 250 vejledere tilknyttet, forklarer han.

Den røde tråd i de fire firmaer, som Carl J. Brandt har været med i, kan beskrives som vejledning af patienter online. Og der er gode resultater.

- Digital vejledning for eksempel omkring overvægt og diabetes har vist sig mere effektivt, end når patienten skal møde op for at få støtte, siger Carl J. Brandt.

Og han har videnskabelig dokumentation. Han har nemlig forsket i emnet. Mere præcis telemedicin og digital sundhed.

For udover at være praktiserende læge i Skagen og bestyrelsesmedlem i Liva, er han ansat som forsker og underviser på Syddansk Universitet i Odense.

Det trives han med, men...

- Som forsker er du i din egen lille verden med dit projekt. Få møder dagligt op og siger tak, hvorimod jeg som læge i Skagen hver eneste dag mærker, at jeg gør en forskel.

Det var kærligheden, der fik Carl J. Brandt til at vælge at bo i Skagen. Foto: Bente Poder

Planen er, at han skal arbejde i klinikken på halv tid, og at de to andre læger fortsætter.

Forskning, møder og undervisning kan sagtens gennemføres fra hjemmekontoret i Skagen.

Han skal bare have en god internetforbindelse for at være i kontakt med hele verden.

- Vi lærte under corona at holde digitale møder. I dag er langt de fleste af mine møder med England online, og lige nu samarbejder jeg også med forskere fra Australien.

Og hvorfor så lige Skagen?

På grund af kærligheden. Betina Bruun hedder hun og arbejder som psykoterapeut.

- Vi var ungdomskærester og mødtes igen for år siden. Betina boede i Skagen, og her mødte jeg lægerne Carsten og Jette og fik arbejde hos dem.

Og sådan slutter denne historie med, at Carl J. Brandt nu er partner i klinikken på Sct. Laurentiivej, og det markeres ved en reception i lægehuset 20. januar kl. 13-16.