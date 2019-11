Millionfond er klar til at dele ud

BLOKHUS:Som bebudet har grundlæggerne af Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, Margit og Kjeld Andersen, pr 1. november overdraget majoriteten af ejerskabet i virksomheden til ”Sol og Strand Fonden ved Margit og Kjeld”.

Det har i flere år været Margit og Kjeld Andersens ønske at lade ejerskabet af virksomheden overgå til en fond, der både skal sikre, at virksomhedens arbejde fortsættes med forøget aktivitet, og at fonden kan udlodde midler til velgørende formål. Fondens overskud skal således gå til velgørende, humanitære samt lokale formål.

Beslutningen har parret truffet på trods af, at de gennem en årrække har haft rig mulighed for at sælge deres livsværk til kapitalfonde og lade mange millioner kroner rulle ind på den private bankbog.

- Vores drøm er, at fonden kan støtte velgørende organisationer som eksempelvis Bedre Psykiatri, Kræftens Bekæmpelse, Læger Uden Grænser etc. samt gode lokale projekter. Vi forventer, at fonden fra 2022 årligt kan udlodde et betydeligt millionbeløb, udtaler Kjeld Andersen.

Fonden ejer 75 procent af aktierne i Sol og Strand Feriehusudlejning A/S. Fondens bestyrelse består af bestyrelsesformand og advokat Jens Stadum, Per Dam, direktør i SMILfonden Sisse Fisker samt Margit og Kjeld Andersen.

De resterende 25 procent ejes af selskabet KPT Holding, der ejes af Margit og Kjeld Andersen sammen med Per Dam og Tommy Madsen, der er økonomidirektør i Sol og Strand Feriehusudlejning A/S.