Millionfond for udstationerede samler støv

INDLAND: Danske virksomheder har siden efteråret 2016 indbetalt penge til en fond, der indtil nu ikke har udbetalt én eneste krone.

Derfor står der nu 33 millioner kroner og hygger sig i Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede, og formuen vokser hele tiden.

Det er arbejdsgiverorganisationen Dansk Håndværk stærkt utilfreds med.

- Fonden har ikke i et eneste tilfælde modtaget krav om løntilgodehavender.

- Og efter min vurdering er der intet, der tyder på, at det vil ske i noget synderligt omfang fremover. Det her nærmer sig en skandale, siger Morten Frihagen, der er direktør for Dansk Håndværk.

Fonden blev oprettet i sommeren 2016 og skal fungere som en hjælp til de udlændinge, der er ansat af en udenlandsk virksomhed og bliver udstationeret i Danmark, men ikke får den overenskomstmæssige løn, de har krav på.

Hvis det er tilfældet, kan fonden udbetale medarbejderens tilgodehavende.

Samtidig skal det danske firma, der har indgået aftale med det udenlandske selskab, dække de første 25 procent af det beløb, som fonden udbetaler.

Derudover finansieres fonden af alle virksomheder i Danmark, der også indbetaler til Barselsfonden.

Det drejer sig ganske vist kun om 1,80 kroner pr. fuldtidsansat medarbejder i kvartalet, men udgiften er langt større, siger Morten Frihagen.

- Hver gang et firma skal betale til diverse fonde, afgifter og ordninger, koster det administration.

- Både, når de skal sætte sig ind i de nye regler, og når de løbende skal sikre sig, at indbetalinger sker rettidigt og efter reglerne.

- Så for erhvervslivet er udgifterne væsentligt større end de 33 ubrugte millioner, siger Morten Frihagen.

Han mener desuden, at det er forkert, at lovlydige virksomheder skal dække regningen efter dem, der snyder.

Derfor lyder opfordringen til regeringen, at man bør lukke fonden og betale pengene tilbage igen.

- Det strider mod enhver følelses af retfærdighed, og derfor bør man kunne finde en anden ordning, der er bedre, siger direktøren.

Fonden administreres af ATP, hvis bestyrelse løbende tager stilling til, hvor stor indbetalingen skal være.

/ritzau/