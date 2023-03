Millionsuccesen fortsætter for 28-årig iværksætter

AALBORG:Shaping New Tomorrow, Sinnerup og Spar Nord.

Det er blot nogle af de virksomheder, som Patrik Lazzarotto har landet som kunder, siden han som 20-årig med studenterhuen på hovedet oprettede sit første cvr-nummer.

Lazzaweb har - ligesom stifteren - fart på.

Den syv år gamle forretning med over 25 medarbejdere har de seneste år omsat for og tjent millioner, og 2022 var ingen undtagelse.

Virksomheden hjælper virksomheder med salg og markedsføring via Google Ads og SEO.

Kunderne har kvitteret for Lazzawebs arbejde i en sådan grad, at ejerne kan se overskuddet blive næsten fordoblet til over seks millioner kroner før skat. Det viser et netop offentliggjort regnskab.

I begyndelsen af 2022 slap Patrik Lazzarotto direktørstolen i firmaet og overlod sædet til Mathias Teis, der blev ansat fem år forinden og siden blev medejer.

Fremgangen i Lazzaweb skyldes ifølge den nye direktør især udviklingen og implementeringen af Lazzawebs nye produkt Google Marketing PowerPack.

- Det er især det, der har skabt vores store vækst og de stærke resultater for vores eksisterende kunder. Vi står derfor et godt sted i dag, hvor vi i gennemsnit vækster vores kunders omsætning fra Google med 98 procent inden for 12 måneder. Det er vi naturligvis rigtig stolte over, og det bekræfter os også i, at vi er på rette vej og skal fortsætte vores stejle vækstkurve, siger Mathias Teis i en pressemeddelelse.

Startet med beskedent budget

Patrik Lazzarotto stiftede Lazzaweb i 2015 – få dage efter at han var blevet student.

Han smed 8000 kroner ind i projektet og har siden forvandlet de 8000 kroner til en virksomhed, der sidste år havde en bruttofortjeneste på lidt over 17 millioner kroner.

Lazzaweb har i dag hovedkontor på havnefronten i Aalborg og er et såkaldt Google Marketing-bureau.

Google løftede 21. februar sløret for dette års Google Premier Partnere. Heriblandt var Lazzaweb, der modtog titlen som et ud af kun tredive bureauer.

- Som et bureau, der specialiserer sig i Google-marketing, er denne anerkendelse en af de mest prestigefyldte, vi kan modtage, siger Mathias Teis.

- Jeg er meget stolt over den anerkendelse og glæder mig til at fortsætte vores tætte samarbejde med Google.