Mindre røg og støj på havnen i Skagen

SKAGEN:Fra oktober 2021 vil skibe, der lægger til i Skagen Havn, få tilbudt strømforsyning fra et anlæg på land.

I havnens strategi om bæredygtighed, der blev offentliggjort for nylig, var et af de udvalgte initiativer landstrøm til større skibe, og i forlængelse af det sendte Skagen Havn opgaven med etablering af et landstrømsanlæg i udbud, hvilket netop har ført til indgåelse af en kontrakt med selskabet PowerCon.

Det oplyser Skagen havn i en pressemeddelelse.

Grundlaget for investeringen er havnens ønske om at nedbringe udledningen af CO2 fra de skibe, der ligger ved kaj i havnen ved at tilbyde skibene landstrøm som alternativ til deres dieselgeneratorer. Udover mindre forurening vil det betyde en kraftig reduktion i dieselrelateret støj.

Illustration: PowerCon

Landstrømstavlerne, der etableres på kajerne i Østbassin 2, gør det muligt at forsyne 10 skibe med forskellige spændingsniveauer og frekvenser uafhængigt af hinanden.

Det nye landstrømsanlæg bliver således Danmarks første og mest ambitiøse i forhold til tilslutningsfleksibiliteten.

Hos PowerCon er direktør og Partner Peter C. Knudsen stolt over havnens valg af leverandør:

- Vi glæder vi os over landstrømsprojektets høje ambitionsniveau og Skagen Havn skal roses for at gå forrest på vejen mod at gøre skibstrafikken mere grøn, siger direktøren.

Han oplyser, at produktionen af selve anlægget begynder med det samme, hvorefter det vil blive installeret i løbet af sommeren.

Hos Skagen Havn ser havnedirektør Willy B. Hansen frem til, at de gæstende skibe kan slukke dieselmotoren og trække strøm fra anlægget i stedet.

- Udover at gavne klimaet vil vi få en betydelig støjreduktion og højere luftkvalitet i nærområdet, siger han

Landstrømsanlægsprojektet er støttet af EU, som arbejder for at udbrede elektrificeringen af havne i Kattegat- og Skagerrakområdet.