Minister efter møde om forhadt vejafgift: Vi bliver nok ikke enige

NORDJYLLAND/KØBENHAVN:Alt taler for, at trafikken i Nordjylland og resten af Danmark onsdag kommer til at glide i olie uden at blive generet af rasende vognmænd, som det var tilfældet mandag.

Vognmændene er utilfredse med regeringens planer om at indføre en vejafgift allerede fra 1. januar 2025.

Sent tirsdag eftermiddag mødtes repræsentanter for branchen med skatteminister Jeppe Bruus (S) og transportminister Thomas Danielsen (V) i Skatteministeriet. Hvis branchen havde håbet, at mandagens aktioner rundt omkring i Danmark havde bragt politikerne på andre tanker, så blev de skuffede.

- Vi bliver nok ikke enige om selve vejafgiften, notede skatteminister Jeppe Bruus efter mødet, som han i øvrigt kaldt "godt og konstruktivt".

Skatteminister Jeppe Bruus (S) vil ikke kommentere mandagens blokader mod den danske trafik. Efter tirsdagens møde nøjedes han med at konstatere, at han er "glad for at leve i et åbent demokrati". Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det samme gør Erik Østergaard, direktør for DTL - Danske Vognmænd.

- Vi havde på forhånd afleveret et katalog med en række anbefalinger. Det væsentligste punkt er, at vi anbefaler regeringen at udskyde implementeringen af vejafgiften til tidligst 2030, hvor vi har en forventning om, at der vil være nogle reelle alternativer, så vognmændene kan begynde at omstille sig til eksempelvis eldrift, siger Erik Østergaard til Nordjyske efter mødet. Det, vi er mest optaget af, er, at regeringen signalerer vilje til at skubbe det her, for det er det, der skal til, fastslår Erik Østergaard.

På mødet understregede han alvoren i situationen overfor de to ministre.

- I den tid, jeg har arbejdet med dem, har jeg aldrig oplevet reaktioner fra vognmændene, som dem vi har set de seneste dage. Det gør vognmændene ikke for sjov skyld, og det bør regeringen tage alvorligt, understreger Erik Østergaard.

Selv om han altså ikke fik håndfaste garantier med sig fra mødet, er det hans opfattelse, at politikerne alligevel viste vilje til at gøre mere end blot lytte til branchens utilfredshed - og det katalog af anbefalinger, de selv bragte med til mødet.

- Vi skal passe vores arbejde

Meldingerne fra mødet var ventet med spænding blandt de vognmænd i Nordjylland, som tidligt mandag morgen kørte ud for at aktionere.

Blandt dem var René Jensen, medindehaver af SB Transport i Nørresundby. Fra kl. 6 til kl. 17 holdt han og blokerede tilkørslen til E45 ved Sundsholmen nord for Limfjordstunnelen.

Ifølge ham bliver der ikke tale om nye blokader onsdag, selv om vejafgiften ikke blev revet af bordet på tirsdagens møde i Skatteministeriet.

- Vi har befolkningens opbakning nu, men det har vi ikke, hvis vi kører ud og foretager hovedløse handlinger, som vi har set folk gøre i dag. Så mister vi den respekt, vi fik i går. Vi skal ikke ud og lave panik, og det er vi alle sammen enige om. Så i morgen (onsdag, red.) skal vi ud og passe vores arbejde og servicere vores kunder, siger René Jensen efter at have talt med mange af sine kontakter i den nordjyske vognmandsbranchen.

Han understreger dog, at blokaderne lynhurtigt kan komme på tale igen.

- Man kan sige, at vi holder standby og afventer, hvad der sker. Kortet med at blokere kan vi godt finde på at trække igen, men vi venter så lang tid som muligt. Nu har vi vist, hvad vi mener, og det vil vi vise endnu mere næste gang, for så møder vi for alvor talstærkt op. Og det er ikke bare med dem, vi var i går (mandag, red.) Det bliver med endnu flere, fastslår René Jensen.