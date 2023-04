Minister om fiskeriet: Et mindre, men et vigtigt erhverv

HANSTHOLM:Selv om fiskeriet i den store, samfundsøkonomiske sammenhæng er et mindre erhverv, er det et så vigtigt, at det har stor politisk fokus.

Det understreger Jacob Jensen (V), minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, efter et besøg i Hanstholm blandt andet med det formål at få et førstehåndsindtryk af virkeligheden for det erhverv, han nu har været minister for siden 15. december 2022.

- Et sted som Hanstholm er fiskeriet et afgørende erhverv. Det skal vi tage hensyn til både i forhold til blandt andet arbejdspladser og økonomi. Alt skal tænkes ind, så der fremadrettet er plads til fiskeriet, siger Jacob Jensen.

Jacob Jensen (V) minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, mødte mandag repræsentanter for fiskeriet i Hanstholm over en kop morgenkaffe med tid til at vende erhvervets aktuelle udfordringer. Foto: Bo Lehm

Det sker blandt andet med tanke for arbejdet i den fiskerikommission, som til oktober kommer med sit bud på, hvilken kurs der fremadrettet skal sættes for at udvikle dansk fiskeri. Både det kystnære fiskeri, det store konsumfiskeri og industrifiskeriet, så erhvervet under et giver det størst mulige samfundsøkonomiske udbytte "inden for de miljømæssige rammer", fremgår det af formålet med kommissionens arbejdet, hvor det også understreges, at fiskeriet fremadrettet skal ske med "mindst mulig påvirkning af økosystem og klima".

Det skal gøres ordentligt

- Jeg har store forhåbninger til det, kommissionen kommer med, men det vil afføde debat. Ikke alle i fiskeriet, de grønne organisationer eller andre vil tage anbefalingerne en til en. Men vi har et folketing og en regering, som vil fiskeriet, så det skal hverken tage år eller dag at følge op på kommissionen anbefalinger, siger Jacob Jensen og understreger, at han holder et armslængdepricip i forhold til kommissionen og dens arbejde.

- Kommissionen laver sit forarbejde og kommer med sine anbefalinger. Bagefter er det op til det politiske system at afgøre, hvor der skal skrues op eller ned. Det er klogt, siger ministeren.

Han tilføjer, at det politiske arbejde med kommissionen anbefalinger skal gøres ordentligt.

- Noget kan behandles politisk relativt hurtigt, andet skal der være tid til at arbejde i dybden med, men det er vigtigt, at vi ikke japper noget igennem, siger Jacob Jensen.

- Jeg har store forhåbninger til det, kommissionen kommer med, men det vil afføde debat. Ikke alle i fiskeriet, de grønne organisationer eller andre vil tage anbefalingerne en til en, siger Jacob Jensen. Foto: Bo Lehm

Han understreger, at der sideløbende med bestræbelserne på at lægge linjerne for fiskerierhvervets fremtidige udvikling også skal findes en balance i forhold til øvrige interessenter med interesser i havet. Det gælder råstofindvinding, etablering af havvindmølleparker, sejlruter og miljøforhold.

Mere stabil fremtid

- Disse forhold beskrives en en kommende havplan, siger ministeren, som vurderer, at der på nuværende tidspunkt ses ind i en mere stabil fremtid for dansk fiskeri.

- Erhvervet kommer næppe i smult vand, men der bliver knap så høj søgang som tidligere, siger Jacob Jensen og tilføjer, at det med afsæt i fiskerikommissionens arbejde bliver muligt at komme bort fra "silotænkningen" hvor hvert problemfelt behandles for sig til fremover at anlægge en bredere tilgang, når der tænkes i løsninger for erhvervets udfordringer.

For selv om dagsordenen for ministerens mødemed fiskeriforeningen i Hanstholm oplistede en række kendte problemstillinger fra adgang til norsk zone, kameraovervågning, kystfiskerordning, selvforvaltning af kvoter og puljefiskerifiskeri samt mulighederne for at gennemføre grøn omstilling i fiskeriet, betegner ministeren fiskeriet som et erhverv, der forholder sig konstruktivt til at finde fremadrettede løsninger.

- Der har været - og er stadig udfordringer. Men vi er på den anden side af Brexit, der er afsat 840 mio. kroner til Brexit-kompensation, der er lavet en EU-Norge aftale og der arbejdes med at finde frem til, hvordan det gøres bedre næste gang - og der ligger forslag til t komme videre med den grønne omstilling. Så erhvervet ser ind i en mere stabil fremtid, konstaterer ministeren.