Minkavler skuffet: Hun burde straffes som Støjberg

DOKKEDAL: Minkkommissionens rapport, der blev offentliggjort torsdag, udtaler kritik af håndteringen af mink-sagen. Der er dog ingen, der bliver stillet personligt ansvarlig for forløbet, hvor 17 millioner danske mink i 2021 blev aflivet på grund af frygt for spredning af Covid-19 virus.

"Kommissionen finder således, at Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet den 4. november 2020 objektivt set var groft vildledende, men at Mette Frederiksen subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil. Kommissionen har herved ikke foretaget en vurdering af, om der foreligger grov uagtsomhed", skriver kommissionen.

Kommissionen fastslår dog, at statsministeren ikke har vildledt Folketinget, da hun først blev klar over, at der manglede lovhjemmel nogle dage senere. Kommissionen har ikke taget stilling til, om statsministeren har handlet groft uagtsomt, understreger den.

I forbindelse med minksagen står flere embedsfolk dog til disciplinærsager.

Aftalen om minkkompensation Minkavlerne modtager en erstatning for de mink, der er slået ned i 2020, men som ikke blev pelset og derfor ikke kan sælges. Minkavlerne modtager erstatning for tabt fremtidig indtjening i 2022-2030.

Den forventede restværdi at minkavlernes uudnyttede ting, som for eksempel stalde og bure, erstattes.

Følgeerhverv som fodercentraler, pelserier eller minkauktionshuse, der er afhængige af minkavl, kan også få erstatning, hvis over halvdelen af omsætningen er baseret på dansk minkavl.

Aftalen indeholder en dvaleordning, så avlere kan genoptage erhvervet. Det er der endnu ikke givet grønt lys for.

Med aftalen forventes der at blive udbetalt mellem 10,9 og 11,9 mia. kroner i direkte erstatning til minkavlerne. Dette vil ske på baggrund af en individuel vurdering.

Hertil kommer erstatning på mellem 3,1 og 4,1 mia. kroner til følgeerhverv og omstilling.

Der forventes udgifter mellem 1,9 og 3,1 mia. kroner til nedrivning af anlæg mv. Finansministeriet og Erhvervsministeriet VIS MERE

Det vækker stor harme hos tidligere minkavler Martin Korsbæk, der føler sig krænket på retsfølelsen. Han mener, statsminister Mette Frederiksen (S) er ansvarlig for aflivningen:

Minkaflivningen startede på Gjøl. Arkivfoto: Torben Hansen

- Hun har været med til at støbe kuglerne, og det er hende, der har udstukket ordren om aflivning af minkene. Det er i hvert fald min opfattelse. Eftersom, hun har siddet bag rattet og har kørt for stærkt, så må det også være hende, der skal straffes for det, siger Martin Korsbæk.

Statsminister erkendte fejl

Aflivningen af mink blev igangsat af regeringen i november 2020 på baggrund af en anbefaling fra Statens Serum Institut. Få dage senere erkendte statsministeren, at der manglede lovhjemmel, alligevel blev aflivningerne ikke stoppet.

Weekendavisen bragte for en uge siden en artikel med et lækket udkast til kommissionsrapporten med hård kritik af Miljø- og Fødevareministeriet samt Statsministeriet.

Statsministeren udtalte onsdag til Berlingske, at Minkkommissionens kritik er berettiget. Men mener ikke, at sagen bør få yderligere konsekvenser.

"Det var en fejl, at der ikke var hjemmel. Det skal der udtrykkes kritik af. Jeg mener ikke, at der er grundlag for en rigsretssag", udtalte statsminister Mette Frederiksen (S) til Berlingske onsdag.

Statsminister Mette Frederiksen (S). Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Statsministeren mener dog ikke, at det var hendes pligt at have undersøgt, om aflivningen var lovlig, før regeringen satte den i gang. Hun mener, at det var embedsværkets opgave.

- Jeg har aldrig – hverken som ressortminister eller som folketingsmedlem i mere end 20 år – oplevet, at det er politikeren, der skal spørge, om det, der ligger på bordet, er lovmedholdeligt, sagde statsminister Mette Frederiksen til Berlingske onsdag.

Hun udtalte også til Berlingske, at regeringen har lært af forløbet og nu vil stille et forslag til Folketinget, nemlig, at ved kommende kriser af en vis størrelse, der skal man rådføre sig med Folketinget for at få en mere stabil struktur.

Minkavler tvivler stadig

Martin Korsbæk giver ikke meget for statsministerens forklaringer.

- Det kan ikke være rigtigt, at man ikke vidste, der manglede lovhjemmel til at nedlægge mink-erhvervet. En eller anden burde have råbt op. Ellers må de jo have undersøgt, hvorfor ingen turde sige noget, siger Martin Korsbæk.

Han tror ikke på, at regeringen har lært noget som helst af forløbet.

- Der var sat barrierer op, der skulle forhindre det. De gjorde det alligevel. Næste gang går de jo bare skridtet videre, fordi der intet skete ved det, siger Martin Korsbæk.

Han mener, at det eneste rigtige nu er, at der bliver indledt en rigsretssag mod statsministeren. Det vil i givet fald kræve et flertal i Folketinget for at få igangsat den indledende advokatundersøgelse. Det vil også være Folketinget, der eventuelt vil kunne tildele statsministeren en "næse".

Straffes som Støjberg

Martin Korsbæk sammenligner sagen med den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V), der fik 60 dages fængsel for, i form af en pressemeddelelse, at have givet en ulovlig instruks om adskillelse af asylpar, hvis mindst den ene part var mindreårig.

Den sag havde en klar og tydelig konsekvens, som denne sag også bør have, mener den tidligere minkavler.

- Støjberg, hun gik over stregen. Hun fik en straf, så der må man formode, at de næste, der sidder på posten, de tænker sig om, inden de laver sådan nogle tåbeligheder igen, siger Martin Korsbæk.

Vil starte igen

Martin Korsbæk vil i øvrigt gerne stadig starte op i minkbranchen igen. Han havde i sin tid 1100 avlstæver.

I alt 13 ud af de 1260 minkavlere, der var i Danmark, har valgt, at de vil være minkavlere igen. Men der er endnu ikke givet grønt lys fra myndighederne.

- Fødevareministeren har lovet, at vi får at vide, om vi må starte op eller ej inden sommerferien, og det er han jo ikke kommet videre med. Det, der bekymrer mig allermest lige nu, er, om jeg kan få lidt af mit erhverv igen, siger Martin Korsbæk.